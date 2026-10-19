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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड; श्रद्धा की मदद करने वाले पांच लोग रडार पर, रंजना शर्मा बोलीं- बेटे के गुनहगारों को सजा मिले

आरोपी श्रद्धा दुबे पर पुलिस कस रही शिकंजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/सहारनपुर : शिवा शर्मा की मौत कैसे हुई? क्या उन्हें चौथी मंजिल से धक्का दिया गया था या उन्होंने खुद छलांग लगाई थी? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना रहा है. आरोपी श्रद्धा अपनी बेगुनाही के लिए वीडियो वायरल कर रही है. केस में अभी तक ठोस एक्शन नहीं होने पर पहले हजरतगंज SHO हटाए गए. इसके बाद डीसीपी को भी हटा दिया गया.

अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो श्रद्धा और दूसरे आरोपियों को छिपने में मदद कर रहे हैं. पुलिस ने करीब पांच लोगों को चिह्नित किया है. जांच में अगर इन लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा. शिवा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं. श्रद्धा की गिरफ्तारी नहीं होने और उसका वीडियो सामने आने पर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव है.

शिवा शर्मा की मां ने कहा- हमें न्याय चाहिए. (Video Credit; ETV Bharat) चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी शिवा की मौत : 9 अक्टूबर को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने से शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. शिवा की मौत के बाद परिवार ने इसे सामान्य हादसा मानने से इनकार कर दिया. शिवा की मां रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि बेटे के साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी. परिवार को शक था कि शिवा की मौत के पीछे कोई साजिश है. मां रंजना शर्मा की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने तीनों पर 50 हजार का इनाम भी घोषत किया है. मां रंजना शर्मा बोलीं- गिरफ्तार हों आरोपी : मां रंजना शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले. रंजना ने घटना वाली रात का पूरा घटनाक्रम बताते हुए पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने की बात कही. उन्होंने कहा कि अब पुलिस को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए. श्रद्धा की बहन ने दी जानकारी : रंजना शर्मा ने बताया कि 9 तारीख की रात को उनके पास श्रद्धा की बहन का फोन आया था. फोन पर बताया गया कि शिवा छत से गिर गया है और उसे लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है. जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां शिवा नाम का कोई मरीज भर्ती नहीं मिला. इसके बाद फोन पर बताया गया कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होने के कारण शिवा को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां से एंबुलेंस की फोटो खींचने का मौका मिलने से पहले ही सभी लोग वहां से चले गए. रात में थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई : रंजना शर्मा ने बताया कि घटना के बाद वह रात में ही शिकायत लेकर हजरतगंज थाने पहुंची थीं. उनका आरोप है कि उस रात उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. पुलिस से बातचीत के दौरान उन्हें कहा गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाए. इसके बाद अगले दिन सुबह मामले में एफआईआर दर्ज की गई. आखिर क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? : रंजना ने कहा कि जिस तरह से आरोपी बयान दे रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उससे उनके मन में सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब आरोपी के नेपाल में होने की जानकारी थी, तब उन्हें लग रहा था कि दोनों देशों के बीच की औपचारिकताओं के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही होगी. लेकिन अब भी गिरफ्तारी नहीं होने से उनके मन में शंका पैदा हो रही है. पुलिस को दिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य : रंजना शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस घटना से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं. उन्होंने अपनी ओर से जांच में मदद के लिए कई सबूत उपलब्ध कराए हैं. शिवा की डायरी से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने की बात कही. उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर गंभीरता से कार्रवाई करे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे. शिवा पर कर्ज होने की बात से किया इनकार : शिवा पर कर्ज होने से जुड़े सवाल पर रंजना शर्मा ने कहा कि उनके परिवार में पैसों की इतनी कमी नहीं है. अगर शिवा के सामने पैसों से जुड़ी कोई परेशानी थी, तो उसे परिवार को बताना चाहिए था. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पैसों की वजह से यह घटना हुई होगी. शिवा और श्रद्धा के रिश्ते को लेकर रंजना ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्हें दोनों के बीच संबंध होने की जानकारी मिली थी. सरेंडर की तैयारी में श्रद्धा, वकीलों के संपर्क में होने की चर्चा : आरोपी श्रद्धा दुबे के कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी की जानकारी भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपने कुछ साथियों के साथ सरेंडर करना चाहती है. इसके लिए वह कुछ वकीलों के संपर्क में है. दूसरी ओर, पुलिस की कोशिश है कि श्रद्धा को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जो उसे छिपने में मदद कर रहे हैं. इसी बीच श्रद्धा के ड्राइवर की ओर से कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. सहारनपुर के डॉक्टर को ठगी के पैसे से खरीदी गई कार मिलने की उम्मीद. (Video Credit; ETV Bharat)