लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड; श्रद्धा की मदद करने वाले पांच लोग रडार पर, रंजना शर्मा बोलीं- बेटे के गुनहगारों को सजा मिले
श्रद्धा की गिरफ्तारी नहीं होने और वीडियो सामने आने पर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:52 PM IST
लखनऊ/सहारनपुर : शिवा शर्मा की मौत कैसे हुई? क्या उन्हें चौथी मंजिल से धक्का दिया गया था या उन्होंने खुद छलांग लगाई थी? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना रहा है. आरोपी श्रद्धा अपनी बेगुनाही के लिए वीडियो वायरल कर रही है. केस में अभी तक ठोस एक्शन नहीं होने पर पहले हजरतगंज SHO हटाए गए. इसके बाद डीसीपी को भी हटा दिया गया.
अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो श्रद्धा और दूसरे आरोपियों को छिपने में मदद कर रहे हैं. पुलिस ने करीब पांच लोगों को चिह्नित किया है. जांच में अगर इन लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा. शिवा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं. श्रद्धा की गिरफ्तारी नहीं होने और उसका वीडियो सामने आने पर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव है.
चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी शिवा की मौत : 9 अक्टूबर को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने से शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. शिवा की मौत के बाद परिवार ने इसे सामान्य हादसा मानने से इनकार कर दिया. शिवा की मां रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि बेटे के साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी. परिवार को शक था कि शिवा की मौत के पीछे कोई साजिश है. मां रंजना शर्मा की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने तीनों पर 50 हजार का इनाम भी घोषत किया है.
मां रंजना शर्मा बोलीं- गिरफ्तार हों आरोपी : मां रंजना शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ एक मांग है कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले. रंजना ने घटना वाली रात का पूरा घटनाक्रम बताते हुए पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने की बात कही. उन्होंने कहा कि अब पुलिस को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए.
श्रद्धा की बहन ने दी जानकारी : रंजना शर्मा ने बताया कि 9 तारीख की रात को उनके पास श्रद्धा की बहन का फोन आया था. फोन पर बताया गया कि शिवा छत से गिर गया है और उसे लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है. जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां शिवा नाम का कोई मरीज भर्ती नहीं मिला. इसके बाद फोन पर बताया गया कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होने के कारण शिवा को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां से एंबुलेंस की फोटो खींचने का मौका मिलने से पहले ही सभी लोग वहां से चले गए.
रात में थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई : रंजना शर्मा ने बताया कि घटना के बाद वह रात में ही शिकायत लेकर हजरतगंज थाने पहुंची थीं. उनका आरोप है कि उस रात उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. पुलिस से बातचीत के दौरान उन्हें कहा गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाए. इसके बाद अगले दिन सुबह मामले में एफआईआर दर्ज की गई.
आखिर क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? : रंजना ने कहा कि जिस तरह से आरोपी बयान दे रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उससे उनके मन में सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब आरोपी के नेपाल में होने की जानकारी थी, तब उन्हें लग रहा था कि दोनों देशों के बीच की औपचारिकताओं के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही होगी. लेकिन अब भी गिरफ्तारी नहीं होने से उनके मन में शंका पैदा हो रही है.
पुलिस को दिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य : रंजना शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस घटना से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं. उन्होंने अपनी ओर से जांच में मदद के लिए कई सबूत उपलब्ध कराए हैं. शिवा की डायरी से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने की बात कही. उन्होंने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर गंभीरता से कार्रवाई करे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे.
शिवा पर कर्ज होने की बात से किया इनकार : शिवा पर कर्ज होने से जुड़े सवाल पर रंजना शर्मा ने कहा कि उनके परिवार में पैसों की इतनी कमी नहीं है. अगर शिवा के सामने पैसों से जुड़ी कोई परेशानी थी, तो उसे परिवार को बताना चाहिए था. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पैसों की वजह से यह घटना हुई होगी. शिवा और श्रद्धा के रिश्ते को लेकर रंजना ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्हें दोनों के बीच संबंध होने की जानकारी मिली थी.
सरेंडर की तैयारी में श्रद्धा, वकीलों के संपर्क में होने की चर्चा : आरोपी श्रद्धा दुबे के कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी की जानकारी भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपने कुछ साथियों के साथ सरेंडर करना चाहती है. इसके लिए वह कुछ वकीलों के संपर्क में है. दूसरी ओर, पुलिस की कोशिश है कि श्रद्धा को कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जो उसे छिपने में मदद कर रहे हैं. इसी बीच श्रद्धा के ड्राइवर की ओर से कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है.
सहारनपुर में 50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे को कोर्ट का नोटिस : आयुष्मान योजना से जुड़े 90.59 लाख रुपये के साइबर ठगी मामले में जब्त लग्जरी स्कोडा कार को लेकर कानूनी लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच गई है. साइबर ठगी के मामले में पीड़ित डॉ. प्रभात कुमार वर्मा की ओर से कार को रिलीज कराने के संबंध में दाखिल प्रार्थना पत्र पर सहारनपुर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय की अदालत ने श्रद्धा दुबे को नोटिस जारी किया है.
30 अक्टूबर को कोर्ट में रखना है पक्ष : अदालत ने उसे 30 अक्टूबर 2026 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. पुलिस की पूर्व जांच में सामने आया था कि ठगी की रकम से खरीदी गई स्कोडा कार का पंजीकरण श्रद्धा दुबे के नाम पर कराया गया था. उधर श्रद्धा दुबे का नाम लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में भी सामने आया है और वह इस मामले में फरार चल रही है. ऐसे में साइबर ठगी से जुड़े इस वाहन की रिलीज को लेकर होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं. पीड़ित डॉ. प्रभात वर्मा को उम्मीद है कि उनके पैसे से खरीदी गई कार उन्हें सौंप दी जाएगी.
कार को रिलीज कराने के लिए दिया प्रार्थना पत्र : यह मामला साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 83/2024 से जुड़ा है. आयुष्मान योजना से संबंधित 90.59 लाख रुपये की साइबर ठगी की जांच के दौरान पुलिस ने स्कोडा कार संख्या DL6CM3920 को जब्त किया था. इसके बाद से वाहन साइबर क्राइम थाने में खड़ा है. अब इस कार को रिलीज कराने के लिए डॉ. प्रभात कुमार वर्मा की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है.
16 अक्टूबर को नोटिस जारी : इसी अर्जी पर अदालत ने श्रद्धा दुबे को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है. अदालत की ओर से 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था. अब 30 अक्टूबर को प्रस्तावित सुनवाई में संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद कार को रिलीज करने की अर्जी पर आगे की कार्रवाई तय होगी. हालांकि, अभी तक कार को छोड़ने के संबंध में अदालत का कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है.
आयुष्मान योजना के नाम पर ठगी : डॉ. प्रभात वर्मा ने बताया कि कि सहारनपुर के देहरादून रोड पर उनका अस्पताल है. अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत कार्ड धारकों के इलाज के लिए पैनलिस्ट है. 2 साल पहले उनके पास लखनऊ से फोन आया था. फोन करने वाले से खुद को आयुष्मान योजना से जुड़ा अधिकारी बताते हुए कहा कि आयुष्मान योजना से जुड़ा उनका भुगतान हुआ है. अगर वे चाहे तो उनका सम्पूर्ण भुगतान जल्द हो सकता है.
90 लाख से ज्यादा की ठगी : फ़ोन करने वाले ने इसके एवज में बड़े अधिकारियों के नाम मोटी रकम की मांग की. सालों से अटके भुगतान को निकलवाने की जल्दबाजी में उन्होंने कई बार में 90 लाख से ज्यादा पैसा उसे भेज दिया गया. लेकिन जब तक उन्हें हकीकत पता चलती तब तक 90 लाख से ज्यादा की ठगी हो चुकी थी. हकीकत पता चली तो आनन फानन पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर मामले की जानकारी दी.
ठगी के पैसे से खरीदी कार : पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है. उनके द्वारा दिए गए पैसे से ठगों ने स्कोडा कार खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन शिवा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के नाम पाया गया. डॉ. प्रभात वर्मा का मानना है कि आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी और उनकी गाडी उन्हें मिल जायेगी. अदालत के समक्ष यह महत्वपूर्ण होगा कि वाहन को रिलीज करने की मांग के समर्थन में क्या तथ्य और दस्तावेज पेश किए जाते हैं तथा अन्य संबंधित पक्षों का क्या रुख रहता है.
श्रद्धा दुबे के नाम पर रजिस्टर : पुलिस जांच के अनुसार, लखनऊ निवासी अंकित जायसवाल ने कथित तौर पर साइबर ठगी से प्राप्त रकम का इस्तेमाल स्कोडा कार खरीदने में किया था. बाद में कार का पंजीकरण श्रद्धा दुबे के नाम पर कराया गया. इसी वजह से वाहन का नाम सामने आने और उसे जब्त किए जाने के बाद उसके स्वामित्व को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी. हालांकि, कार का पंजीकरण किसी व्यक्ति के नाम होने मात्र से अपराध में उसकी संलिप्तता स्वतः साबित नहीं होती.
साइबर क्राइम थाने में खड़ी कार : मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है. साइबर ठगी के इस मामले में पुलिस ने दिसंबर 2024 में अंकित जायसवाल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 317(4) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत कार्रवाई की गई है. जांच के दौरान जब्त की गई स्कोडा कार अब भी साइबर क्राइम थाने में खड़ी है.
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