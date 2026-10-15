लखनऊ में शिवा शर्मा मौत मामला; मृतक की डायरी से खुल सकते हैं कई राज, आरोपियों की तलाश जारी
नेपाल बॉर्डर पर काले रंग की एक XUV गाड़ी लावारिस हालत में मिली है. दावा है कि यह आरोपी श्रद्धा की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:07 AM IST
लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में जांच के दौरान अब कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं. शिवा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस को एक डायरी सौंपी है. परिवार का कहना है कि शिवा रोजाना अपने साथ दिन भर होने वाली घटनाओं को इस डायरी में लिखता था. ऐसे में पुलिस के लिए यह डायरी जांच का अहम हिस्सा हो सकती है.
दूसरी ओर, नेपाल बॉर्डर पर काले रंग की एक XUV गाड़ी लावारिस हालत में मिली है. सोशल मीडिया पर चर्चाएं है कि यह गाड़ी ऋचा दुबे की है. वह गाड़ी वहां छोड़कर नेपाल चली गई है. हालांकि, गाड़ी के मालिकाना हक और मामले में हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि अभी जांच चल रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
शिवा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है. पुलिस की छह टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. नेपाल में भी तलाश किए जाने की बात कही जा रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर शिवा और श्रद्धा के बीच बातचीत के चैट स्क्रीन शॉट और ऑडियो वायरल हो रहे हैं.
इसके अलावा ऋचा दुबे को लेकर कई तरह के दावे और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट, ऑडियों को लेकर पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.
शिवा शर्मा की मौत के मामले में उसकी मां रंजना शर्मा ने पुलिस को डायरी दी है. परिवार के मुताबिक, शिवा रोजाना अपने साथ होने वाली घटनाओं को डायरी में लिखता था. पुलिस अब डायरी में दर्ज घटनाओं, नामों और दूसरी जानकारियों का मिलान जांच में सामने आए तथ्यों से कर सकती है.
इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मौत से पहले शिवा किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और क्या उसका किसी के साथ विवाद चल रहा था. हालांकि, डायरी में क्या लिखा है और उससे पुलिस को अब तक कोई अहम सुराग मिला है या नहीं? इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.
पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस अपार्टमेंट और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है. जांच का अहम सवाल यह है कि शिवा चौथी मंजिल से किन परिस्थितियों में गिरा और मौत से पहले उसके साथ क्या हुआ था.
शिवा की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे के साथ मारपीट करने के बाद उसे अपार्टमेंट से नीचे फेंका गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 11 बाहरी चोटों का जिक्र है. दोनों फेफड़े फटे मिले, जबकि लिवर और तिल्ली को भी नुकसान पहुंचा था. दाहिनी तरफ की पेल्विक हड्डी में फ्रैक्चर भी मिला है. डॉक्टरों ने गंभीर चोटों के कारण सदमा लगने और अधिक खून बहने को मौत की वजह बताया है.
9 अक्टूबर की है घटना: शिवा की मौत 9 अक्टूबर को हजरतगंज क्षेत्र के बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. इस मामले में हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज है.
हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केंद्र में रखकर मामले की विवेचना की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
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