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लखनऊ में शिवा शर्मा मौत मामला; मृतक की डायरी से खुल सकते हैं कई राज, आरोपियों की तलाश जारी

लखनऊ में शिवा शर्मा मौत मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में जांच के दौरान अब कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं. शिवा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस को एक डायरी सौंपी है. परिवार का कहना है कि शिवा रोजाना अपने साथ दिन भर होने वाली घटनाओं को इस डायरी में लिखता था. ऐसे में पुलिस के लिए यह डायरी जांच का अहम हिस्सा हो सकती है.

दूसरी ओर, नेपाल बॉर्डर पर काले रंग की एक XUV गाड़ी लावारिस हालत में मिली है. सोशल मीडिया पर चर्चाएं है कि यह गाड़ी ऋचा दुबे की है. वह गाड़ी वहां छोड़कर नेपाल चली गई है. हालांकि, गाड़ी के मालिकाना हक और मामले में हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि अभी जांच चल रही है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

शिवा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है. पुलिस की छह टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. नेपाल में भी तलाश किए जाने की बात कही जा रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर शिवा और श्रद्धा के बीच बातचीत के चैट स्क्रीन शॉट और ऑडियो वायरल हो रहे हैं. इसके अलावा ऋचा दुबे को लेकर कई तरह के दावे और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट, ऑडियों को लेकर पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. शिवा शर्मा की मौत के मामले में उसकी मां रंजना शर्मा ने पुलिस को डायरी दी है. परिवार के मुताबिक, शिवा रोजाना अपने साथ होने वाली घटनाओं को डायरी में लिखता था. पुलिस अब डायरी में दर्ज घटनाओं, नामों और दूसरी जानकारियों का मिलान जांच में सामने आए तथ्यों से कर सकती है. शिवा और श्रद्धा की फाइल फोटो. नेपाल बॉर्डर पर मिली गाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat) इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मौत से पहले शिवा किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और क्या उसका किसी के साथ विवाद चल रहा था. हालांकि, डायरी में क्या लिखा है और उससे पुलिस को अब तक कोई अहम सुराग मिला है या नहीं? इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.