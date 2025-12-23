ETV Bharat / state

लखनऊ में पीट-पीटकर पति की हत्या: पत्नी की नई लव स्टोरी में रोड़ा बन गया था, प्रेमी संग मिलकर रास्ते से हटाया

लखनऊः पारा पुलिस ने शिव प्रकाश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक यह मर्डर पत्नी और उसके प्रेमी ने साथ मिलकर अंजाम दिया. दोनों की लव स्टोरी के बीच में पति आ रहा था इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



क्या था पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक लखनऊ के रहने वाले शिव प्रकाश की पत्नी सविता रावत का मोहल्ले के ही 21 वर्षीय युवक सतीश गौतम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. शिव प्रकाश को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की भनक लग गई थी. इसके बाद घर में विवाद शुरू हो गया था. प्रेमी के साथ रहने के लिए सविता ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. शनिवार रात ऑटो चालक सतीश गौतम रॉड लेकर शिव प्रकाश के घर पहुंचा. आरोपी सतीश शिव प्रकाश को सड़क पर खींचकर लाया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई वार किए. इसके बाद शिवप्रकाश की मौत हो गई.





ऐसे हुआ खुलासा: ​21 दिसंबर को शिवप्रकाश के पिता शिवदीन की तहरीर पर थाना पारा में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार 21 दिसंबर को ही मुख्य आरोपी प्रेमी सतीश गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सोमवार को पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी सविता रावत को हैदर कैनाल के पास से गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.



पुलिस क्या बोली: इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते यह हत्याकांड अंजाम दिया गया है. सविता ने प्रेमी सतीश के साथ मिलकर शिव प्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी. दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पति पत्नी मूल रूप से मलिहाबाद के भदेसरमऊ के रहने वाले थे. वर्तमान में पारा क्षेत्र के पूर्वीदीन खेड़ा मोदी भट्ठा के पास दोनों रह रहे थे. पुलिस ने अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रही है.



