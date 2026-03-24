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शाइन सिटी के निदेशक पर फ्रॉड का एक और केस; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

शाइन सिटी के निदेशक पर फ्रॉड का एक और केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गोमती नगर थाने में शाइन सिटी कंपनी के निदेशक राशिद नसीम और उसके करीबियों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है. हजरतगंज के गुरु रविदास नगर निवासी मुकेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

​​​पीड़ित मुकेश कुमार के अनुसार, ठगी का यह खेल 2017 में शुरू हुआ था. कंपनी के अधिकारी विक्रम सिंह यादव ने मुकेश को राशिद नसीम और राहुल शर्मा से मिलवाया. उन्होंने दावा किया कि शाइन सिटी और बिटकॉइन में निवेश करने पर मात्र 6 महीने में पैसा दोगुना हो जाएगा.

निवेश के बदले प्लॉट, SUV गाड़ी और अन्य कीमती उपहार देने का भी वादा किया गया. झांसे में आकर मुकेश ने मई 2017 से मई 2019 के बीच किस्तों में कुल 16.41 लाख रुपए कंपनी की सहयोगी फर्म अदिति बिजनेस के खाते में जमा कर दिए.

​कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई: ​वादा पूरा न होने पर जब मुकेश ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी उन्हें धमकाने लगे. काफी समय तक चक्कर लगवाने के बाद आरोपियों ने पैसा देने से साफ मना कर दिया. थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.