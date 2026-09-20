लखनऊ में स्कूली वैन में आग लगने के बाद RTO की खुली नींद, आनन फानन में 13 गाड़ियां सीज, मैनेजर समेत 12 पर FIR
छापे में 17 में से 13 गाड़ियां मिलीं अवैध, बिना वैध फिटनेस, बीमा और परमिट के दौड़ाई जा रही स्कूल की बसें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 7:25 AM IST
लखनऊ: स्कूली वैन में आग लगने की घटना के बाद राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग जागा. आनन फानन में डिपार्टमेंट की पूरी टीम ने सड़क पर उतरकर शार्प ग्लोबल स्कूल की बसों की जांच की. बिना वैध फिटनेस, बीमा और परमिट के दौड़ाई जा रही 13 खटारा बसों को आरटीओ प्रवर्तन ने मौके पर ही सीज कर दिया. ARTO प्रवर्तन की तहरीर पर इटौंजा थाने में स्कूल के प्रबंधक मैनेजर, बस चालक, 2 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है.
साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए परिवहन विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है. एआरटीओ आलोक कुमार यादव ने झुलसे हुए बच्चे के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
जली बस को लेकर चौकाने वाले खुलासे
परिवहन विभाग की तकनीकी जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुए हैं. हादसे की शिकार हुई फोर्स ट्रैवलर बस (संख्या UP 81 BT 6203) मूल रूप से एटा जिले की पंजीकृत थी. 31 जुलाई 2025 को लखनऊ के लिए इसकी एनओसी जारी हुई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे लखनऊ आरटीओ में दर्ज ही नहीं कराया.
जांच में पाया गया कि इस बस की फिटनेस 12 जनवरी 2026 और बीमा 5 जनवरी 2026 को ही समाप्त हो चुका था. वहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र 18 नवंबर 2025 को ही एक्सपायर था और इसका परमिट भी वैध नहीं पाया गया. शनिवार सुबह 7.30 बजे जमखानवा के पास जब इसी अनफिट बस के इंजन से लपटें और धुआं उठा, तो 25 बच्चों को आनन-फानन में बाहर निकाला गया. इस दौरान गर्म बोनट से छूकर 5 वर्षीय मासूम झुलस गया था.
छापे में 17 में से 13 गाड़ियां मिलीं अवैध
स्कूली बस में आग लगने की घटना के तुरंत बाद आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय और एआरटीओ आलोक कुमार यादव के नेतृत्व में विभाग की टीम ने स्कूल कैंपस में छापा मारा. स्कूल परिसर में खड़े 17 वाहनों की सघन पड़ताल की गई जिसमें खुलासा हुआ कि 13 गाड़ियां ऐसी मिलीं, जिनके फिटनेस और परमिट पूरी तरह खत्म हो चुके थे. जिसके बाद इन सभी 13 वाहनों को तुरंत सीज कर इटौंजा थाने में बंद करवा दिया गया. बांकी बची 4 गाड़ियों में नियम उल्लंघन मिलने पर उनका चालान किया गया.
मैनेजर समेत 12 पर एफआईआर
एडिसीपी उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि एआरटीओ की तहरीर पर इटौंजा थाने में स्कूल मैनेजर, ड्राइवर, दो अन्य नामजद और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया.
स्कूल की मान्यता पर लटकी तलवार
आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि स्कूल वाहनों को लेकर जारी सुप्रीम कोर्ट और सरकार की गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन किया गया है. बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी करने पर स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए शिक्षा विभाग को औपचारिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है.
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