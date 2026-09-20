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लखनऊ में स्कूली वैन में आग लगने के बाद RTO की खुली नींद, आनन फानन में 13 गाड़ियां सीज, मैनेजर समेत 12 पर FIR ​

लखनऊ आरटीओ की बड़ी कार्रवाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: स्कूली वैन में आग लगने की घटना के बाद राजधानी लखनऊ में परिवहन विभाग जागा. आनन फानन में डिपार्टमेंट की पूरी टीम ने सड़क पर उतरकर शार्प ग्लोबल स्कूल की बसों की जांच की. बिना वैध फिटनेस, बीमा और परमिट के दौड़ाई जा रही 13 खटारा बसों को आरटीओ प्रवर्तन ने मौके पर ही सीज कर दिया. ARTO प्रवर्तन की तहरीर पर इटौंजा थाने में स्कूल के प्रबंधक मैनेजर, बस चालक, 2 नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ 6 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है. साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए परिवहन विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है. एआरटीओ आलोक कुमार यादव ने झुलसे हुए बच्चे के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली. जली बस को लेकर चौकाने वाले खुलासे ​परिवहन विभाग की तकनीकी जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुए हैं. हादसे की शिकार हुई फोर्स ट्रैवलर बस (संख्या UP 81 BT 6203) मूल रूप से एटा जिले की पंजीकृत थी. 31 जुलाई 2025 को लखनऊ के लिए इसकी एनओसी जारी हुई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे लखनऊ आरटीओ में दर्ज ही नहीं कराया.