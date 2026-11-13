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यूपी में बिजली चोरी रोकेगी विजिलेंस टीम; प्रवर्तन दल प्रभारियों को दी गई ट्रेनिंग, बॉडी वॉर्न कैमरों के उपयोग अनिवार्य

बिजली चोरी के खिलाफ अभियान को मिलेगी नई मजबूती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाने, भारी राजस्व हानि को रोकने और प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने बड़ी पहल की है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के सतर्कता विभाग की ओर से शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन में नवनियुक्त प्रवर्तन दल प्रभारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन किया गया.

इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद अधिकारियों को मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से निपटना और बिजली चोरी के मामलों में कानूनी रूप से मजबूत कार्रवाई करना सिखाना था. कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवर्तन दलों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे.

उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवर्तन दलों को मिले प्रशस्ति पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat) एडीजी डॉ. आरके स्वर्णकार ने दिए पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश: कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) डॉ. आरके स्वर्णकार ने सभी प्रवर्तन दलों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए कि बिजली चोरी के विरुद्ध कार्रवाई करते समय पूरी तरह निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता रखी जाए. उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तय विधिक प्रावधानों तथा नियमों के दायरे में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. कार्यशाला में पहुंचे विभिन्न विशेषज्ञ अधिकारियों ने प्रवर्तन दल प्रभारियों को छापेमारी की पूरी विधिक प्रक्रिया, बरती जाने वाली सावधानियों, साक्ष्य संकलन, खुफिया जानकारी जुटाने और तकनीकी तैयारियों के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारी दी. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने धारा 63 ग बीएनएसए और एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की बारीकियां समझाईं.