यूपी में बिजली चोरी रोकेगी विजिलेंस टीम; प्रवर्तन दल प्रभारियों को दी गई ट्रेनिंग, बॉडी वॉर्न कैमरों के उपयोग अनिवार्य
लखनऊ के शक्ति भवन में ट्रेनिंग के दौरान नवनियुक्त प्रवर्तन दल प्रभारियों को बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने गुर सिखाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:12 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:44 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाने, भारी राजस्व हानि को रोकने और प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने बड़ी पहल की है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के सतर्कता विभाग की ओर से शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन में नवनियुक्त प्रवर्तन दल प्रभारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन किया गया.
इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद अधिकारियों को मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से निपटना और बिजली चोरी के मामलों में कानूनी रूप से मजबूत कार्रवाई करना सिखाना था. कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवर्तन दलों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे.
एडीजी डॉ. आरके स्वर्णकार ने दिए पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश: कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) डॉ. आरके स्वर्णकार ने सभी प्रवर्तन दलों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए कि बिजली चोरी के विरुद्ध कार्रवाई करते समय पूरी तरह निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता रखी जाए. उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तय विधिक प्रावधानों तथा नियमों के दायरे में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. कार्यशाला में पहुंचे विभिन्न विशेषज्ञ अधिकारियों ने प्रवर्तन दल प्रभारियों को छापेमारी की पूरी विधिक प्रक्रिया, बरती जाने वाली सावधानियों, साक्ष्य संकलन, खुफिया जानकारी जुटाने और तकनीकी तैयारियों के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारी दी. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने धारा 63 ग बीएनएसए और एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की बारीकियां समझाईं.
रेड से पहले की तकनीकी तैयारी और बॉडी वॉर्न कैमरे का अनिवार्य उपयोग: प्रशिक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता कुलदीप सिंह राजपूत ने रेड से पहले जरूरी जानकारी जुटाने और तकनीकी तैयारियों के गुर सिखाए, जबकि सहायक अभियन्ता जितेन्द्रपाल सिंह ने प्रेजेंटेशन के जरिए बिजली चोरी के नए तरीकों की पहचान बताई. पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए और मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका यादव ने रेड प्रणाली और आरएमएस पोर्टल के समयबद्ध संचालन की जानकारी दी ताकि कामकाज में पूरी डिजिटल पारदर्शिता बनी रहे.
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमें सम्मानित और भविष्य के लिए सख्त संदेश: विद्युत चोरी की रोकथाम और राजस्व वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली टीमों को एडीजी डॉ. आरके स्वर्णकार ने खुद प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. उन्होंने सभी सम्मानित टीमों के प्रयासों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान में तत्परता के साथ-साथ निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए. उन्होंने सभी प्रवर्तन दल प्रभारियों से आह्वान किया कि वे भविष्य में भी इसी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहें ताकि बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार और सीनियर अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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