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लखनऊ: शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास बनेगा 18 करोड़ का 'स्काई वॉक', रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट और लिफ्ट की मिलेगी सुविधा

LDA शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास पीपीपी मोड पर 18 करोड़ रुपये की लागत से 100 मीटर लंबा आईकॉनिक स्काई वॉक बनाएगा.

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शहीद पथ पर पैदल यात्रियों का सफर होगा आसान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 9:23 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त मार्ग 'शहीद पथ' पर लुलु मॉल के पास एक बेहद भव्य और आधुनिक स्काई वॉक (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण किया जाएगा. करीब 100 मीटर लंबा और 05 मीटर चौड़ा यह अनूठा फुट ओवरब्रिज स्थानीय नागरिकों व राहगीरों को पूरी तरह सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा. यह ब्रिज अपनी शानदार आईकॉनिक डिजाइन के चलते आने वाले दिनों में लखनऊ के एक बेहतरीन अर्बन स्पेस (शहरी केंद्र) के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने PPP मोड पर इस आलीशान फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एक नामी निजी कंपनी के साथ आधिकारिक करार किया है.

प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी 18 करोड़ रुपये, LDA की हरी झंडी: इस हाईटेक स्काई वॉक के निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपये की भारी लागत आने का अनुमान है, जिसका पूरा खर्च अनुबंधित निजी कंपनी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की गरिमामयी अध्यक्षता में गुरूवार को हुयी एक अत्यंत अहम बैठक में इस पूरी परियोजना का विस्तृत विजुअल प्रेजेंटेशन दिया गया. बैठक में प्रोजेक्ट की बारीकियों को देखने के बाद फुट ओवरब्रिज का जमीनी निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के लिए अंतिम हरी झंडी दे दी गयी है. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास इस आधुनिक फुट ओवरब्रिज के निर्माण की कार्ययोजना को पूरी तरह अंतिम रूप दे दिया गया है.

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बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत: शहीद पथ के नए फुट ओवरब्रिज पर सीढ़ियों के साथ लगेंगी हाईटेक लिफ्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लगेंगी आधुनिक लिफ्ट: इस कदम से शहीद पथ जैसे अत्यधिक ट्रैफिक वाले और व्यस्त मार्ग पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं पूरी तरह बाधारहित आवागमन उपलब्ध होगा. इस फुट ओवरब्रिज में आम यात्रियों की सुविधा के लिए पारंपरिक सीढ़ियों के अलावा अत्याधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर का भी विशेष प्रावधान किया गया है. इस आधुनिक लिफ्ट सुविधा के शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों एवं गर्भवती महिलाओं को सड़क पार करने में विशेष सहूलियत होगी. उपाध्यक्ष ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक पुलिस, लेसा व लुलु मॉल प्रबंधन के साथ एक संयुक्त बैठक करके फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं.

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लखनऊ को मिलेगा पहला आईकॉनिक फुट ओवरब्रिज. (Photo Credit: ETV Bharat)

रूफ टॉप पर खुलेगा ओपन एयर रेस्टोरेंट और LED स्क्रीन: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 1200 वर्गमीटर के विशाल क्षेत्रफल में एक बेहद आकर्षक ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा. इस हरित क्षेत्र में सुंदर कियोस्क, सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरैक्टिव स्पेस, आधुनिक टॉयलेट तथा व्यवस्थित पार्किंग की विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी. इसके अलावा, फुट ओवरब्रिज के ग्राउंड फ्लोर, मेजेनाइन फ्लोर तथा प्रथम तल पर शानदार कॉमर्शियल स्पेस भी विकसित किया जाएगा, जिससे यह एक बिजनेस हब बनेगा. साथ ही, इस अनूठे फुट ओवरब्रिज के रूफ टॉप पर एक आलीशान ओपन एयर रेस्टोरेंट और बड़ी एलईडी (LED) स्क्रीन आदि लगाने की भी बेहतरीन सुविधा प्रस्तावित है.

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सुरक्षा के लिए तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल. (Photo Credit: ETV Bharat)

CCTV और भूकंपरोधी डिजाइन से लैस होगा स्काई वॉक: इन सभी अनूठी आधुनिक नागरिक सुविधाओं के समावेशन से यह पूरी परियोजना लखनऊ के युवाओं और परिवारों के लिए एक बेहतरीन अर्बन स्पेस के रूप में सामने आएगी. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आश्वस्त किया कि फुट ओवरब्रिज की तकनीकी डिजाइन और निर्माण में आम जनता की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गयी है. इसके तहत पूरे कॉरिडोर में फिसलन रहित फर्श, मजबूत रेलिंग, चौबीसों घंटे CCTV निगरानी और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. राहगीरों के मार्ग दर्शन के लिए स्पष्ट साइनेज, पूरी बिल्डिंग में अग्निरोधी विद्युत फिटिंग तथा पूरी संरचना को पूर्णतः भूकंपरोधी डिजाइन के आधार पर तैयार करने का प्रावधान किया गया है.

यातायात संचालन सुचारु रखने को तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल: इसके अतिरिक्त आपातकालीन सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी उपकरण, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) किट तथा आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था भी इसमें प्रस्तावित है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशाल फुट ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान शहीद पथ के मुख्य ट्रैफिक में किसी भी प्रकार की रूकावट न आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए एलडीए और निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा एक बेहद सुव्यवस्थित और चरणबद्ध निर्माण पद्धति (फेज-वाइज कंस्ट्रक्शन) अपनायी जाएगी. इसके अंतर्गत निर्माण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार अस्थायी डायवर्जन, मजबूत बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक और विशेष ट्रैफिक मार्शल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके पूरे निर्माण काल के दौरान यातायात संचालन को पूरी तरह सुचारु बनाए रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- लखनऊ का कायाकल्प: LDA तोड़ेगा कैलाशकुंज और विकासदीप कॉम्प्लेक्स, 110 करोड़ से बनेंगे 13 मंजिला मॉल और प्रीमियम फ्लैट्स

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