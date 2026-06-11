ETV Bharat / state

लखनऊ: शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास बनेगा 18 करोड़ का 'स्काई वॉक', रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट और लिफ्ट की मिलेगी सुविधा

शहीद पथ पर पैदल यात्रियों का सफर होगा आसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त मार्ग 'शहीद पथ' पर लुलु मॉल के पास एक बेहद भव्य और आधुनिक स्काई वॉक (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण किया जाएगा. करीब 100 मीटर लंबा और 05 मीटर चौड़ा यह अनूठा फुट ओवरब्रिज स्थानीय नागरिकों व राहगीरों को पूरी तरह सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा. यह ब्रिज अपनी शानदार आईकॉनिक डिजाइन के चलते आने वाले दिनों में लखनऊ के एक बेहतरीन अर्बन स्पेस (शहरी केंद्र) के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने PPP मोड पर इस आलीशान फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एक नामी निजी कंपनी के साथ आधिकारिक करार किया है. प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी 18 करोड़ रुपये, LDA की हरी झंडी: इस हाईटेक स्काई वॉक के निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपये की भारी लागत आने का अनुमान है, जिसका पूरा खर्च अनुबंधित निजी कंपनी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की गरिमामयी अध्यक्षता में गुरूवार को हुयी एक अत्यंत अहम बैठक में इस पूरी परियोजना का विस्तृत विजुअल प्रेजेंटेशन दिया गया. बैठक में प्रोजेक्ट की बारीकियों को देखने के बाद फुट ओवरब्रिज का जमीनी निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के लिए अंतिम हरी झंडी दे दी गयी है. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहीद पथ पर लुलु मॉल के पास इस आधुनिक फुट ओवरब्रिज के निर्माण की कार्ययोजना को पूरी तरह अंतिम रूप दे दिया गया है. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत: शहीद पथ के नए फुट ओवरब्रिज पर सीढ़ियों के साथ लगेंगी हाईटेक लिफ्ट. (Photo Credit: ETV Bharat) बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लगेंगी आधुनिक लिफ्ट: इस कदम से शहीद पथ जैसे अत्यधिक ट्रैफिक वाले और व्यस्त मार्ग पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं पूरी तरह बाधारहित आवागमन उपलब्ध होगा. इस फुट ओवरब्रिज में आम यात्रियों की सुविधा के लिए पारंपरिक सीढ़ियों के अलावा अत्याधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर का भी विशेष प्रावधान किया गया है. इस आधुनिक लिफ्ट सुविधा के शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों एवं गर्भवती महिलाओं को सड़क पार करने में विशेष सहूलियत होगी. उपाध्यक्ष ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक पुलिस, लेसा व लुलु मॉल प्रबंधन के साथ एक संयुक्त बैठक करके फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करने के कड़े निर्देश दिये गये हैं.