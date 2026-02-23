ETV Bharat / state

लीवर, किडनी और आंखों का दान, 18 मिनट में 12 किमी. दूर एंबुलेंस से लाए लीवर, 3 मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी

लखनऊ: कई बार ऐसे दान समाज के सामने आते हैं जो किसी को नया जीवन दे देते हैं. ऐसे दान अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं. लखनऊ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने हादसे में दम तोड़ दिया. परिवार वालों ने उस शख्स की लीवर, किडनी और आंखें अस्पताल को दान कर दी. अस्पताल प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए ये अंग मृत शरीर से निकालकर 18 मिनट में एंबुलेंस से प्रत्यारोपण के लिए भेज दिए.

जानिए पूरा मामला: दरअसल, एसजीपीजीआई में संदीप (42) 7 फरवरी को भर्ती कराए गए थे. वह एक सड़क हादसे में घायल हुए थे. संदीप के सिर पर गंभीर चोट आई थी. उनका ब्रेन डेड हो गया था. 21 फरवरी को एसजीपीजीआई के एपेक्स ट्रामा सेंटर में उन्हें शिफ्ट किया गया था. यहां पर डॉक्टरों ने परिवार वालों से मरीज के रिकवर ना होने की बात कहते हुए अंग डोनेट करने की बात कही. डॉक्टर के कन्वेंस करने के बाद मरीज के परिजन तैयार हो गए. उन्होंने संदीप के अंग डोनेट करने के लिए सहमति दे दी.



संदीप के ऑर्गन से मिलेगी नई जिंदगी: एसजीपीजीआई के प्रशासन के मुताबिक संदीप की दो किडनी, एक लीवर और आंखों को रिकवर किया गया है. दो मरीजों के किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी की गई और उन्हें संदीप की किडनी से नया जीवन देने का प्रयास किया गया. एसजीपीजीआई में लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा वर्तमान में मौजूद नहीं है लिहाजा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए संदीप के लिवर को केजीएमयू भेजा गया. लीवर को केजीएमयू भेजने कि लिए बाकायदा पुलिस से मदद ली गई और 12 किलोमीटर के सफर को पुलिस के सहयोग से मात्र 18 मिनट में पूरा किया गया. एसजीपीजीआई ने केजीएमयू से कोऑर्डिनेशन करके लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू की जा रही है.





20 साल बाद ऐसा हुआ: एसजीपीजीआई के मुताबिक दो किडनी को एसजीपीजीआई में दो महिलाओं को ट्रांसप्लांट किया जाएगा. इसके लिए तैयारी की जा रही है. वही संदीप की आंखों को भी केजीएमयू भेजा गया है, जहां उन्हें आई बैंक में उन्हें रखा गया है. भविष्य में यह आंखें किसी के जीवन में रोशनी लाने का काम करेंगीं. ऐसा 20 साल बाद हुआ है जब एसजीपीजीआई को खुद ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए मिले है. एसजीपीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी हो रही है रात 11:00 तक ट्रांसप्लांट पूरा किया जा सकता है. डॉक्टर ने कहा कि यह अच्छी बात है कि वर्तमान में लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जागरूक हो रहे हैं जिससे मरीजों को नया जीवन मिल रहा है.