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लखनऊ में एसजीपीजीआई कर्मचारी की हत्या, झील किनारे खाली प्लॉट में मिला शव

बिजनौर थाना क्षेत्र के अशरफ नगर इठुरिया गांव का मामला.

लखनऊ: खाली प्लाट में मिला शव.
लखनऊ: खाली प्लाट में मिला शव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 2:08 PM IST

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लखनऊ : बिजनौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक युवक की सिर और चेहरा कूंचकर हत्या कर दी गई है. युवक का शव शनिवार सुबह अशरफ नगर इठुरिया गांव के बाहर खाली प्लॉट में झाड़ियों के बीच पड़ा मिला. युवक की शिनाख्त अशरफ नगर इठुरिया गांव निवासी सूरज गौतम (28) के रूप में हुई. सूरज SGPGI में काम करता था. शुरुआती जांच में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

बताया गया कि सूरज गौतम मूलरूप से बिजनौर थाना क्षेत्र के अशरफ नगर इठुरिया का रहने वाला था. सूरज एसजीपीजीआई में नौकरी करता था. मां भी एसजीपीजीआई में कार्यरत हैं. सूरज शुक्रवार रात करीब 8ः30 बजे घर से बिजनौर जाने की बात कहकर निकला था. देर रात करीब 10 बजे तक सूरज के वापस न आने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ मिला. काफी तलाश के बाद शनिवार सुबह गांव के बाहर झील के पास खाली प्लॉट में उसका शव पड़ा मिला.

कृष्णानगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि अशरफ नगर इठुरिया गांव के पास एक शव पड़ा हुआ है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच शुरू की. युवक के चेहरे व सिर में चोट के निशान हैं. शुरुआती जांच में हत्या कर शव फेंके जाने की बात सामने आ रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

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लखनऊ में युवक की हत्या
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