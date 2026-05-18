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छपरा गोमती एक्सप्रेस में रखे बाॅक्स में मिला महिला का धड़ और हाथ पैर, सिर नदारद

लखनऊ : गोमती नगर स्टेशन पर पहुंची छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली है. ट्रेन में रखे लावारिस बॉक्स और बैग में महिला का कटा शव कई हिस्सों में मिला है. बाॅक्स और बैग ट्रेन के S1 कोच में रखे थे. वाॅशिंग लाइन में ट्रेन की सफाई करते वक्त स्टाफ ने जीआरपी को सूचना दी. जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रेन रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं.

जीआरपी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची छपरा गोमती एक्सप्रेस में सफाई स्टाफ ने संदिग्ध बाॅक्स और बैग देखा था. बाॅक्स खोलने पर उसमें सिर कटी महिला की लाश बरामद हुई. सूचना पर आरपीएफ/जीआरपी मय फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंचा थी. प्राथमिक जांच में पाया गया कि शव महिला का था. जिसकी उम्र करीब 30-35 वर्ष थी.









महिला के शव पर धारदार हथियार के निशान हैं. युवती का अभी सिर बरामद नहीं हो सका है. ऐसे में उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है. महिला के कटे हाथ-पैर बैग में रखी पॉलिथीन से बरामद हुए हैं. महिला रंग-बिरंगा सूट पहने हुए थी. अनुमान है कि वह किसी गांव की रहने वाली थी और किसी धारदार हथियार से उसे काटा गया है. बैग में कपड़े सहित कुछ अन्य सामान था. हालांकि महिला की पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला है. ट्रेन रूट के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए दो टीमें रवाना की गई हैं.