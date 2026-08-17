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NEGLIGENCE IN TREATMENT; लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप, पेट के इलाज में काट दिया मरीज का हाथ

उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच का आश्वासन दिया है.

इलाज में लापरवाही; पेट के इलाज में काट दिया हाथ.
इलाज में लापरवाही; पेट के इलाज में काट दिया हाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 2:52 PM IST

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लखनऊ : राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा है. फिरोजाबाद के एक युवक को यहां पेट के इलाज के लिए लाया गया था. आरोप है कि इलाज दौरान उसका हाथ काट दिया गया. बताया जा रहा है कि पेट के ऑपरेशन के बाद ड्रिप लगाने में हुई लापरवाही के चलते हुए इंफेक्शन के कारण हाथ को दो बार काटना पड़ा. इस मामले में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच का आश्वासन दिया है.



फिरोजाबाद नई बस्ती निवासी अंकित राठौर (21) के अनुसार वह फुटपाथ पर फल-सब्जी बेचकर घर चलाता था. बीते साल पेट में भयंकर दर्द हुआ तो जांच में पता चला कि भोजन नली में खाना फंस रहा है. पहले सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन आराम नहीं मिला. इसके बाद परिजन उसे लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले आए.


लोहिया अस्पताल में जांच के बाद पेट का ऑपरेशन हुआ और हाथ में ड्रिप के लिए कैनुला लगाया गया. 24 घंटे बाद बाएं हाथ में सूजन और तेज दर्द शुरू हो गया. अगले दिन दूसरे डॉक्टर ने जांच की और कहा कि पहले 6 घंटे में कुछ किया जाता तो हाथ बच सकता था. इसके बाद डॉ. हितेश शारदा ने हाथ की सर्जरी की, लेकिन हालत नहीं सुधरी.

अंकित का कहना है कि हाथ काला पड़ने लगा और कई नसें कट गईं. जब डॉक्टर से बात की गई तो जवाब मिला, "मैं पेट का डॉक्टर हूं, हाथ का नहीं. अंत में हाथ को दो बार काटना पड़ा. अंकित अब अपंग है. मां पुष्पा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि मेरा इकलौता बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था, अब कौन देखेगा. परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

इस बारे में प्रदेश उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होगी.

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DEPUTY CM BRIJESH PATHAK
NEGLIGENCE IN TREATMENT
LUCKNOW LOHIA HOSPITAL
राम मनोहर लोहिया अस्पताल
NEGLIGENCE AT LOHIA HOSPITAL

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