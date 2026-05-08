लखनऊ में हादसा: माल थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे दो मजदूरों की मौत
माल थाना क्षेत्र स्थित नबी पनाह गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय रिंकू और राजेश की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 7:37 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब रिंकू और राजेश नाम के दो युवक नबी पनाह गांव में एक टैंक को साफ करने के लिए पहुंचे थे.
वहां मौजूद लोगों ने जब स्थिति बिगड़ते देखी तो तत्काल 112 नंबर डायल कर पुलिस को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सक्रिय सहायता से दोनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद टैंक से बाहर निकाला.
एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सबसे पहले रिंकू सफाई के लिए सेप्टिक टैंक के भीतर उतरा था. काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया, तो उसका साथी राजेश उसे देखने और बचाने के लिए टैंक के अंदर चला गया. कुछ ही देर बाद जब दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो वहां मौजूद ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई और अनहोनी की आशंका गहरा गई. पुलिस जब दोनों को बाहर निकलवाने में सफल रही, तब वे पूरी तरह अचेत अवस्था में थे.
अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित: बेहोश हो चुके दोनों युवकों को तत्काल पुलिस वाहन और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रिंकू और राजेश दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस खबर के मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
सुरक्षा मानकों की अनदेखी: प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि टैंक के भीतर मौजूद जहरीली गैस के कारण दोनों मजदूरों का दम घुट गया. अक्सर बिना किसी सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन मास्क के टैंक में उतरना ऐसे जानलेवा हादसों का मुख्य कारण बनता है. पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि सफाई कार्यों के दौरान पेशेवर सुरक्षा मानकों का पालन अवश्य करें. फिलहाल, मृतकों के गांव नबी पनाह में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन गहरे शोक में हैं.
यह भी पढ़ें- वृन्दावन में यमुना नदी पर अक्रूर घाट का होगा निर्माण, पर्यटकों को मिलेगा दिव्य अनुभव