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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: रैंकिंग में लखनऊ का जलवा, लगातार तीसरा स्थान हासिल किया

वाराणसी नदी तटीय नगरों में अव्वल, गाजियाबाद यूपी का सबसे स्वच्छ शहर.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 7:41 PM IST

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लखनऊ : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्तर प्रदेश के शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है. राजधानी लखनऊ ने देश के सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया. वाराणसी को नदी तटीय नगरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला, जबकि गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया.

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अपर सचिव डी. थारा व संयुक्त सचिव सत्येंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.



लखनऊ की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया. अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी उपस्थित रहे. लखनऊ की यह उपलब्धि इसलिए खास है कि वह देश का एकमात्र शहर है जिसने पिछले वर्ष की अपनी तीसरी रैंक इस बार भी कायम रखी. पिछले साल पहले और दूसरे स्थान पर रहे शहर इस बार अपनी स्थिति दोहरा नहीं सके. 2024-25 में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान पाया और 2025-26 में भी इसे बनाए रखा.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 रैंकिंग में तीसरा स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 रैंकिंग में तीसरा स्थान (Photo credit: ETV Bharat)


स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी अव्वल : इसी वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने 198 अंक लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था. नगर निगम के जोन-4 का वार्ड-70 (पेपर मिल कॉलोनी) भी 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा.


नगर निगम ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर कूड़े के पहाड़ को खत्म किया है. इससे लगभग 46 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग लायक बनाई गई. शहर में रोजाना दो हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है. इससे निपटने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र, पृथक्करण व्यवस्था और बेहतर परिवहन प्रणाली विकसित की गई है.

लखनऊ मॉडल: क्या है खास

कचरा प्रबंधन : विकेंद्रीकृत संग्रहण और केंद्रीकृत प्रसंस्करण. स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण, जैविक कचरे से खाद, RDF (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) का उपयोग और निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन. इसमें लगभग 100 प्रतिशत पृथक्करण की दिशा में काम हुआ है.


PPP मॉडल : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी. सेवा प्रदाताओं का चयन स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों और कार्य की गुणवत्ता के आधार पर हुआ.

तकनीक : प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा. GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड से कचरा संग्रहण व परिवहन की रियल टाइम निगरानी.

जनभागीदारी : नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, बैक लेन आउटरीच और सामुदायिक गतिविधियां. नगर निगम, निजी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों, विक्रेताओं और नागरिकों के बीच तालमेल पर जोर.

जैविक कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल किसान और नगर निगम की गतिविधियों में होता है. RDF सीमेंट और पेपर उद्योगों को भेजा जाता है, लेकिन ये इकाइयां लखनऊ से 400 से 500 किलोमीटर दूर हैं, जिससे परिवहन और निस्तारण पर खर्च ज्यादा आता है. इसी चुनौती को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है.


आगे की तैयारी : तीन बड़ी परियोजनाएं


हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट : पेड़ों की छंटाई, पत्तियों और बागवानी के कचरे के निस्तारण के लिए प्रस्तावित.
CBG प्लांट : जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायो गैस (बायो-CNG) बनाने के लिए निर्माणाधीन.

वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट : RDF, इनर्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है. इससे परिवहन व निस्तारण लागत घटने और ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.

नगर निगम जीरो डंप साइट नीति को प्रभावी रखने, डिजिटल निगरानी का दायरा बढ़ाने और स्वच्छता कर्मियों व अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर भी जोर दे रहा है. अन्य नगर निकायों के साथ अनुभव साझा कर बेहतर मॉडल तैयार करने के प्रयास भी जारी हैं.

नगर विकास मंत्री ए.के शर्मा ने इसे प्रदेश के बदलते नगरीय स्वरूप, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक प्रदेश के शहर स्वच्छता और सुव्यवस्थित प्रबंधन में नई पहचान बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लखनऊ ने देश के तीन सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में जगह बरकरार रखी है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी देश के तीन सर्वश्रेष्ठ नदी तटीय नगरों में शुमार हुई है और गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना है. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया.


उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ शहरों का नहीं, बल्कि लाखों सफाई मित्रों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मेहनत का है. उन्होंने कहा कि शहरों की स्वच्छता के पीछे उनका परिश्रम और सेवा भावना ही सबसे बड़ी ताकत है.


स्वच्छ भारत मिशन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि इसने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने में जुटी है, और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के सहयोग से इन प्रयासों को गति मिली है. मंत्री ने सभी नगरीय निकायों और सहभागी नागरिकों का आभार जताते हुए नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए निरंतर प्रयास का आह्वान किया.


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