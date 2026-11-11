स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: रैंकिंग में लखनऊ का जलवा, लगातार तीसरा स्थान हासिल किया
वाराणसी नदी तटीय नगरों में अव्वल, गाजियाबाद यूपी का सबसे स्वच्छ शहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:41 PM IST
लखनऊ : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्तर प्रदेश के शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है. राजधानी लखनऊ ने देश के सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया. वाराणसी को नदी तटीय नगरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला, जबकि गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया.
मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2025-26' के अंतर्गत लखनऊ को 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में मिले तृतीय पुरस्कार की लखनऊ वासियों को हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में स्वच्छता के प्रति जनजागरण और जनसहभागिता से उत्तर प्रदेश के नगरों की तस्वीर बदल रही है। यह अभिनंदनीय उपलब्धि नगर निगम की सुव्यवस्था, स्वच्छाग्रहियों के सतत समर्पण, प्रशासन की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता का प्रतिफल है। प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अपर सचिव डी. थारा व संयुक्त सचिव सत्येंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
लखनऊ की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया. अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी उपस्थित रहे. लखनऊ की यह उपलब्धि इसलिए खास है कि वह देश का एकमात्र शहर है जिसने पिछले वर्ष की अपनी तीसरी रैंक इस बार भी कायम रखी. पिछले साल पहले और दूसरे स्थान पर रहे शहर इस बार अपनी स्थिति दोहरा नहीं सके. 2024-25 में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान पाया और 2025-26 में भी इसे बनाए रखा.
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी अव्वल : इसी वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने 198 अंक लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था. नगर निगम के जोन-4 का वार्ड-70 (पेपर मिल कॉलोनी) भी 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा.
'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' में शानदार प्रदर्शन करते हुए हमारे लखनऊ नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में मैंने यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री गण, MoHUA की अपर सचिव श्रीमती डी. थारा (IAS), संयुक्त सचिव श्री सत्येंद्र सिंह (IAS) समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रमुख सचिव (नगर विकास) श्री पी. गुरुप्रसाद जी तथा नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार जी के साथ मंच पर उपस्थित रहकर मुझे यह पुरस्कार अपने शहर के नाम करने का गौरव मिला। यह उपलब्धि हमारे कर्मठ सफाई मित्रों के अथक परिश्रम, नगर निगम की पूरी टीम की कर्तव्यनिष्ठा और समस्त लखनऊ वासियों के निरंतर सहयोग का ही प्रतिफल है। इस बड़ी सफलता के लिए आप सभी को बधाई एवं आभार! आइए, लखनऊ को स्वच्छता के शीर्ष पायदान (नंबर-1) पर पहुंचाने का संकल्प साथ मिलकर पूरा करें।— Sushma Kharkwal (@Sushma_Kharkwal) November 11, 2026
नगर निगम ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर कूड़े के पहाड़ को खत्म किया है. इससे लगभग 46 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग लायक बनाई गई. शहर में रोजाना दो हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है. इससे निपटने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र, पृथक्करण व्यवस्था और बेहतर परिवहन प्रणाली विकसित की गई है.
लखनऊ मॉडल: क्या है खास
कचरा प्रबंधन : विकेंद्रीकृत संग्रहण और केंद्रीकृत प्रसंस्करण. स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण, जैविक कचरे से खाद, RDF (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) का उपयोग और निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन. इसमें लगभग 100 प्रतिशत पृथक्करण की दिशा में काम हुआ है.
PPP मॉडल : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी. सेवा प्रदाताओं का चयन स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों और कार्य की गुणवत्ता के आधार पर हुआ.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत वाराणसी नगर निगम ने ‘बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में देशभर में तृतीय स्थान (Rank 3) प्राप्त कर काशी का गौरव बढ़ाया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के करकमलों से माननीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, माननीय महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी जी एवं माननीय नगर आयुक्त श्री हिमांशु नागपाल जी ने यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। यह उपलब्धि माँ गंगा के पावन तटों की स्वच्छता, ऐतिहासिक घाटों के बेहतर रखरखाव, गंगा में प्रदूषण नियंत्रण, नालों की टैपिंग, आधुनिक सीवरेज प्रबंधन और निरंतर स्वच्छता प्रयासों का प्रतिफल है। माननीय महापौर जी के मार्गदर्शन एवं नगर आयुक्त जी के निर्देशन में नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों और विशेष रूप से हमारे समर्पित सफाई मित्रों ने दिन-रात परिश्रम कर इस उपलब्धि को साकार किया है। इस गौरवपूर्ण सफलता में काशीवासियों की जागरूकता एवं जनसहभागिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर निगम वाराणसी इस उपलब्धि को नई जिम्मेदारी और प्रेरणा के रूप में लेते हुए माँ गंगा की निर्मलता, घाटों की स्वच्छता और काशी की सुंदरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। समस्त काशीवासियों एवं नगर निगम परिवार को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की हार्दिक बधाई! स्वच्छ काशी, निर्मल गंगा — हमारी पहचान, हमारा संकल्प।— नगर निगम वाराणसी Nagar Nigam Varanasi (@nagarnigamvns) November 11, 2026
तकनीक : प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा. GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड से कचरा संग्रहण व परिवहन की रियल टाइम निगरानी.
जनभागीदारी : नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, बैक लेन आउटरीच और सामुदायिक गतिविधियां. नगर निगम, निजी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों, विक्रेताओं और नागरिकों के बीच तालमेल पर जोर.
जैविक कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल किसान और नगर निगम की गतिविधियों में होता है. RDF सीमेंट और पेपर उद्योगों को भेजा जाता है, लेकिन ये इकाइयां लखनऊ से 400 से 500 किलोमीटर दूर हैं, जिससे परिवहन और निस्तारण पर खर्च ज्यादा आता है. इसी चुनौती को देखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है.
आगे की तैयारी : तीन बड़ी परियोजनाएं
हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट : पेड़ों की छंटाई, पत्तियों और बागवानी के कचरे के निस्तारण के लिए प्रस्तावित.
CBG प्लांट : जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायो गैस (बायो-CNG) बनाने के लिए निर्माणाधीन.
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट : RDF, इनर्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है. इससे परिवहन व निस्तारण लागत घटने और ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में देशभर में तृतीय स्थान (Rank 3) प्राप्त किया है। यह सम्मान काशी के ऐतिहासिक घाटों, माँ गंगा के पावन तटों एवं शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर मिला गौरवपूर्ण प्रतिफल है। माननीय महापौर श्री @ashoktiwaribjp के मार्गदर्शन एवं माननीय नगर आयुक्त श्री @HimanshuN_ias के निर्देशन में नगर निगम वाराणसी स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित काशी के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। घाटों की नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, जनसुविधाओं के विकास और नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह उपलब्धि नगर निगम के समर्पित सफाई मित्रों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक परिश्रम तथा काशीवासियों की सक्रिय जनभागीदारी का परिणाम है। हम अपने सभी सफाई मित्रों और जागरूक नागरिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से काशी की स्वच्छता की पहचान देशभर में और सशक्त हुई है। नगर निगम वाराणसी इस उपलब्धि को एक नई जिम्मेदारी और प्रेरणा के रूप में लेते हुए स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा काशी को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी शहर बनाने के लिए संकल्पित है।— नगर निगम वाराणसी Nagar Nigam Varanasi (@nagarnigamvns) November 11, 2026
नगर निगम जीरो डंप साइट नीति को प्रभावी रखने, डिजिटल निगरानी का दायरा बढ़ाने और स्वच्छता कर्मियों व अधिकारियों की क्षमता वृद्धि पर भी जोर दे रहा है. अन्य नगर निकायों के साथ अनुभव साझा कर बेहतर मॉडल तैयार करने के प्रयास भी जारी हैं.
नगर विकास मंत्री ए.के शर्मा ने इसे प्रदेश के बदलते नगरीय स्वरूप, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताया. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक प्रदेश के शहर स्वच्छता और सुव्यवस्थित प्रबंधन में नई पहचान बना रहे हैं.
उन्होंने कहा कि लखनऊ ने देश के तीन सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में जगह बरकरार रखी है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी देश के तीन सर्वश्रेष्ठ नदी तटीय नगरों में शुमार हुई है और गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना है. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया.
उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ शहरों का नहीं, बल्कि लाखों सफाई मित्रों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मेहनत का है. उन्होंने कहा कि शहरों की स्वच्छता के पीछे उनका परिश्रम और सेवा भावना ही सबसे बड़ी ताकत है.
स्वच्छ भारत मिशन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि इसने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने में जुटी है, और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के सहयोग से इन प्रयासों को गति मिली है. मंत्री ने सभी नगरीय निकायों और सहभागी नागरिकों का आभार जताते हुए नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए निरंतर प्रयास का आह्वान किया.
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