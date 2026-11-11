ETV Bharat / state

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: रैंकिंग में लखनऊ का जलवा, लगातार तीसरा स्थान हासिल किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्तर प्रदेश के शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है. राजधानी लखनऊ ने देश के सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया. वाराणसी को नदी तटीय नगरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला, जबकि गाजियाबाद प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया.

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अपर सचिव डी. थारा व संयुक्त सचिव सत्येंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.





लखनऊ की ओर से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया. अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव भी उपस्थित रहे. लखनऊ की यह उपलब्धि इसलिए खास है कि वह देश का एकमात्र शहर है जिसने पिछले वर्ष की अपनी तीसरी रैंक इस बार भी कायम रखी. पिछले साल पहले और दूसरे स्थान पर रहे शहर इस बार अपनी स्थिति दोहरा नहीं सके. 2024-25 में लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान पाया और 2025-26 में भी इसे बनाए रखा. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 रैंकिंग में तीसरा स्थान (Photo credit: ETV Bharat)

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी अव्वल : इसी वर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने 198 अंक लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया था. नगर निगम के जोन-4 का वार्ड-70 (पेपर मिल कॉलोनी) भी 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा.

नगर निगम ने करीब 20 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर कूड़े के पहाड़ को खत्म किया है. इससे लगभग 46 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग लायक बनाई गई. शहर में रोजाना दो हजार मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है. इससे निपटने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र, पृथक्करण व्यवस्था और बेहतर परिवहन प्रणाली विकसित की गई है.

लखनऊ मॉडल: क्या है खास

कचरा प्रबंधन : विकेंद्रीकृत संग्रहण और केंद्रीकृत प्रसंस्करण. स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण, जैविक कचरे से खाद, RDF (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) का उपयोग और निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन. इसमें लगभग 100 प्रतिशत पृथक्करण की दिशा में काम हुआ है.

PPP मॉडल : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी. सेवा प्रदाताओं का चयन स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों और कार्य की गुणवत्ता के आधार पर हुआ.

तकनीक : प्रदूषण घटाने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा. GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड से कचरा संग्रहण व परिवहन की रियल टाइम निगरानी. जनभागीदारी : नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, बैक लेन आउटरीच और सामुदायिक गतिविधियां. नगर निगम, निजी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों, विक्रेताओं और नागरिकों के बीच तालमेल पर जोर.

