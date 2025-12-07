ETV Bharat / state

लखनऊ में सचिवालय की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म, धर्मांतरण का दबाव बनाने का भी आरोप

लखनऊ : सचिवालय में तैनात एक महिला कर्मचारी ने बुलंदशहर के शख्स पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. महानगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी शख्स के खिलाफ खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में शुरू कर दी है. वहीं पारा थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा के अनुसार​ सचिवालय में तैनात एक महिला कर्मी ने बुलंदशहर निवासी वली मोहम्मद कुरैशी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि वली मोहम्मद कुरैशी ने उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और 6 लाख रुपये वसूल लिए. आरोपी वली मोहम्मद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसकी तलाश की जा रही है.

शेयर मार्केट के बहाने बनाया था संपर्क : महिला की तहरीर के मुताबिक आरोपी वली मोहम्मद कुरैशी ने शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देकर 2023 में संपर्क किया था. झांसे में लेने के बाद आरोपी ने निवेश के नाम पर 6 लाख रुपये अलग-अलग किश्तों में लिए. इसी दौरान वह शादी का दबाव बनाने लगा. बातचीत के दौरान आरोपी ने धोखे से अश्लील वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी कई बार होटल ले गया और दुष्कर्म किया.

