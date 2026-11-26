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यूपी में 25 लाख युवाओं को मिलेंगे नए टैबलेट, पढ़ाई आसान- बनेगी अपनी पहचान

उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवा को टैबलेट देगी योगी सरकार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत दूसरे चरण में फरवरी 2027 तक 25 लाख टैबलेट वितरित करने की योजना है. पहले चरण में सरकार की तरफ से 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं. इस बार छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार ने पूरी तरह टैबलेट वितरण पर फोकस किया है.

उत्तर प्रदेश के युवाओं को शिक्षित- हुनरमंद बनाने में जुटी सरकार (Video Credit; ETV Bharat) टैबलेट की क्या है खासियत?

टैबलेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंफोसिस जैसी संस्थाओं के जरिये 3 साल तक युवाओं को मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (एमडीएमएस) के जरिये एजुकेशनल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा. इससे युवाओं को पढ़ाई में मदद मिलने के साथ ही करियर में भी मदद मिल सकेगी. योजना का उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है. युवा शक्ति की क्षमता बढ़ाने में जुटी सरकार (Photo Credit; ETV Bharat) टैबलेट में 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रम सरकार ने टैबलेट को केवल इंटरनेट चलाने या मनोरंजन का साधन बनाने के बजाय पढ़ाई और कौशल विकास का माध्यम बनाने की व्यवस्था की है. टैबलेट में इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी ऐप के माध्यम से लगभग 18 हजार पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इनमें योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे आधुनिक विषयों की सामग्री शामिल है. विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल लाइब्रेरी और रोजगारपरक प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच मिलेगी. दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम से हुई थी. योजना के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और अन्य पात्र संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई. सरकार ने इस योजना को पांच साल की अवधि के लिए लागू किया था. इसका मकसद आर्थिक स्थिति के कारण डिजिटल उपकरण नहीं खरीद पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जरूरी तकनीकी सुविधा देना है. फरवरी 2027 तक 25 लाख टैबलेट वितरण करेगी योगी सरकार (Photo Credit; ETV Bharat) स्मार्टफोन नहीं, अब कैवल टैबलेट इससे पहले सरकार की तरफ से जिलों को कुल 60.05 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा चुके हैं. इनमें 37.25 लाख स्मार्टफोन और 22.80 लाख टैबलेट शामिल थे. स्मार्टफोन योजना के क्रियान्वयन में बदलाव करते हुए जुलाई 2025 में प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. सरकार के अनुसार, टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होने के कारण विद्यार्थी उस पर ई-बुक पढ़ने, ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने, शैक्षिक सामग्री देखने और एक साथ कई काम करने में अधिक सुविधा महसूस करेंगे. इसके अलावा टैबलेट में पढ़ाई और उत्पादकता से जुड़े एप इस्तेमाल करना भी आसान होगा. टैबलेट योजना के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) दूसरे चरण के लिए कितना है बजट? कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था. अब तक पहले चरण में 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपकरण दिए जा चुके हैं. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख टैबलेट खरीदने और वितरित करने के लिए 2374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. मंत्रिपरिषद ने टैबलेट खरीद के लिए निविदा में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. दूसरे चरण में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है. टैबलेट योजना के पात्रता की शर्तों को जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) कैसे और किसे मिलेगा टैबलेट? योजना में सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को स्वयं कोई अलग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर टैबलेट के लिए दावा नहीं करना है.पात्र विद्यार्थियों की पहचान संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से की जाती है. संस्थान पात्र विद्यार्थियों का विवरण डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराता है. इसके बाद रिकॉर्ड का सत्यापन और वितरण की प्रक्रिया पूरी होती है.विद्यार्थियों को अपने कॉलेज या संस्थान से यह जानकारी लेनी चाहिए कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल है या नहीं. युवा को सशक्त करना मकसद डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव एवं डीजी शक्ति प्रभारी डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था है. इसके लिए डिजिशक्ति पोर्टल बनाया गया है. उन्होंने बताया कि एकेटीयू से प्रदेशभर में 750 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं. इन कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जाना है. इस वर्ष करीब 25,057 विद्यार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में करीब 10 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगे यह प्रक्रिया सभी जिलों और मंडलों में जारी रहेगी. टैबलेट योजना का लाभ किसे मिलेगा? (Photo Credit; ETV Bharat) डिजिशक्ति पोर्टल पर कैसे देखें विवरण? अब आपको बताते हैं कि डिजिशक्ति पोर्टल पर विवरण देखने के लिए क्या करें. सबसे पहले डिजिशक्ति पोर्टल खोलें. छात्र से संबंधित उपलब्ध विकल्प पर जाएं. विश्वविद्यालय, संस्थान और नामांकन से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरें. पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड उपलब्ध होने की स्थिति देखें. यदि ई-केवाईसी का निर्देश मिले तो दिए गए विकल्प के अनुसार आधार प्रमाणीकरण पूरा करें. किसी भी समस्या या नाम सूची में न होने की स्थिति में कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करें. संस्थान से वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी प्राप्त करें. आधार से जुड़े सत्यापन की प्रक्रिया में ओटीपी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए छात्र के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए. योजना का क्या है उद्देश्य? प्रदेश के अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रांतीय औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम (पिकप) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि योजना की परिकल्पना वर्ष 2018 में की गई थी.इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध ज्ञान और तकनीक से जोड़ना है. विद्यार्थी इन उपकरणों का इस्तेमाल पढ़ाई के साथ अपनी सामान्य जानकारी और कौशल बढ़ाने में भी कर सकेंगे.इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है. अगले 3 साल तक मिलेगी सामग्री