यूपी में 25 लाख युवाओं को मिलेंगे नए टैबलेट, पढ़ाई आसान- बनेगी अपनी पहचान
16,900 रु. कीमत, 3 साल तक मिलेंगे एजुकेशनल कंटेट; सिद्धेश कुमार के संपादन में संवाददाता सतीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:10 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत दूसरे चरण में फरवरी 2027 तक 25 लाख टैबलेट वितरित करने की योजना है. पहले चरण में सरकार की तरफ से 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं. इस बार छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार ने पूरी तरह टैबलेट वितरण पर फोकस किया है.
टैबलेट की क्या है खासियत?
टैबलेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंफोसिस जैसी संस्थाओं के जरिये 3 साल तक युवाओं को मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (एमडीएमएस) के जरिये एजुकेशनल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा. इससे युवाओं को पढ़ाई में मदद मिलने के साथ ही करियर में भी मदद मिल सकेगी. योजना का उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कौशल सीखने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है.
टैबलेट में 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रम
सरकार ने टैबलेट को केवल इंटरनेट चलाने या मनोरंजन का साधन बनाने के बजाय पढ़ाई और कौशल विकास का माध्यम बनाने की व्यवस्था की है. टैबलेट में इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी ऐप के माध्यम से लगभग 18 हजार पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इनमें योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक जैसे आधुनिक विषयों की सामग्री शामिल है. विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल लाइब्रेरी और रोजगारपरक प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच मिलेगी.
दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी योजना
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम से हुई थी. योजना के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और अन्य पात्र संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई. सरकार ने इस योजना को पांच साल की अवधि के लिए लागू किया था. इसका मकसद आर्थिक स्थिति के कारण डिजिटल उपकरण नहीं खरीद पाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जरूरी तकनीकी सुविधा देना है.
स्मार्टफोन नहीं, अब कैवल टैबलेट
इससे पहले सरकार की तरफ से जिलों को कुल 60.05 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा चुके हैं. इनमें 37.25 लाख स्मार्टफोन और 22.80 लाख टैबलेट शामिल थे. स्मार्टफोन योजना के क्रियान्वयन में बदलाव करते हुए जुलाई 2025 में प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. सरकार के अनुसार, टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होने के कारण विद्यार्थी उस पर ई-बुक पढ़ने, ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने, शैक्षिक सामग्री देखने और एक साथ कई काम करने में अधिक सुविधा महसूस करेंगे. इसके अलावा टैबलेट में पढ़ाई और उत्पादकता से जुड़े एप इस्तेमाल करना भी आसान होगा.
दूसरे चरण के लिए कितना है बजट?
कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था. अब तक पहले चरण में 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपकरण दिए जा चुके हैं. वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख टैबलेट खरीदने और वितरित करने के लिए 2374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. मंत्रिपरिषद ने टैबलेट खरीद के लिए निविदा में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. दूसरे चरण में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है.
कैसे और किसे मिलेगा टैबलेट?
योजना में सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को स्वयं कोई अलग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर टैबलेट के लिए दावा नहीं करना है.पात्र विद्यार्थियों की पहचान संबंधित कॉलेज, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से की जाती है. संस्थान पात्र विद्यार्थियों का विवरण डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराता है. इसके बाद रिकॉर्ड का सत्यापन और वितरण की प्रक्रिया पूरी होती है.विद्यार्थियों को अपने कॉलेज या संस्थान से यह जानकारी लेनी चाहिए कि उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल है या नहीं.
युवा को सशक्त करना मकसद
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव एवं डीजी शक्ति प्रभारी डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था है. इसके लिए डिजिशक्ति पोर्टल बनाया गया है. उन्होंने बताया कि एकेटीयू से प्रदेशभर में 750 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं. इन कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जाना है. इस वर्ष करीब 25,057 विद्यार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में करीब 10 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं. आगे यह प्रक्रिया सभी जिलों और मंडलों में जारी रहेगी.
डिजिशक्ति पोर्टल पर कैसे देखें विवरण?
अब आपको बताते हैं कि डिजिशक्ति पोर्टल पर विवरण देखने के लिए क्या करें. सबसे पहले डिजिशक्ति पोर्टल खोलें. छात्र से संबंधित उपलब्ध विकल्प पर जाएं. विश्वविद्यालय, संस्थान और नामांकन से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरें. पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड उपलब्ध होने की स्थिति देखें. यदि ई-केवाईसी का निर्देश मिले तो दिए गए विकल्प के अनुसार आधार प्रमाणीकरण पूरा करें. किसी भी समस्या या नाम सूची में न होने की स्थिति में कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करें. संस्थान से वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी प्राप्त करें. आधार से जुड़े सत्यापन की प्रक्रिया में ओटीपी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए छात्र के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए.
योजना का क्या है उद्देश्य?
प्रदेश के अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रांतीय औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम (पिकप) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि योजना की परिकल्पना वर्ष 2018 में की गई थी.इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध ज्ञान और तकनीक से जोड़ना है. विद्यार्थी इन उपकरणों का इस्तेमाल पढ़ाई के साथ अपनी सामान्य जानकारी और कौशल बढ़ाने में भी कर सकेंगे.इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है.
अगले 3 साल तक मिलेगी सामग्री
उन्होंने बताया कि टैबलेट केवल डिजिटल सामग्री तक पहुंचने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (एमडीएम) सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है. इसके जरिए सरकार जरूरत के अनुसार नई शैक्षणिक सामग्री एक साथ सभी टैबलेट में भेज सकेगी. यह व्यवस्था अगले तीन वर्षों तक उपलब्ध रहेगी. सभी डिवाइस केंद्रीय सर्वर से पंजीकृत रहेंगी. इससे यह भी पता चल सकेगा कि किस एप्लीकेशन पर कितना समय व्यतीत किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजना में टेबलेट के इस्तेमाल के तौर तरीकों पर कोई प्रतिबंध शामिल नही है. हालांकि, डिवाइस पर किस एप्लीकेशन का कितना उपयोग हो रहा है, इसका डेटा उपलब्ध रहेगा.
16,900 रुपये के आसपास है कीमत
आलोक कुमार के मुताबिक, इस बार एसर और लावा कंपनियों के टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर, वारंटी और अन्य खर्चों सहित एक टैबलेट की कीमत करीब 16,900 रुपये है.उन्होंने बताया कि अब तक करीब 4.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति हो चुकी है. कंपनियों के साथ हुए करार के अनुसार हर महीने करीब 4.5 से पांच लाख टैबलेट की आपूर्ति की जानी है.लक्ष्य के मुताबिक नवंबर के अंत तक 9.5 लाख, दिसंबर के अंत तक 14.5 लाख और जनवरी के अंत तक करीब 19 लाख टैबलेट की आपूर्ति हो जाएगी. फरवरी 2027 तक सभी 25 लाख टैबलेट प्राप्त करने का प्रयास है.
विद्यार्थियों की नजर में योजना
टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों ने इसे पढ़ाई के लिए उपयोगी बताया. लखनऊ विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र विवेक कुमार ने बताया कि पहले वह मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर पढ़ाई करते थे. अब बड़ी स्क्रीन के साथ रैम और रोम भी अधिक होने से पढ़ने में सुविधा होगी. बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा निशा उपाध्याय ने बताया कि इसमें सिम और वाई-फाई दोनों के माध्यम से इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है.ऑनलाइन पढ़ाई के साथ डिजिटल फॉर्म भरने जैसे काम भी आसानी से किए जा सकेंगे. बीए के छात्र अरुण कुमार यादव ने बताया कि लैपटॉप की तुलना में टैबलेट को कहीं भी ले जाना आसान है. इसमें यूट्यूब, क्रोम, व्हाट्सएप, गूगल मीट और अन्य जरूरी एप्लीकेशन उपलब्ध हैं. इससे विद्यार्थी यात्रा के दौरान भी पढ़ाई कर सकते हैं.
व्यक्तिगत उपयोग भी संभव
मोबाइल एवं टैबलेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित कुमार ने बताया कि सरकारी और बाजार में उपलब्ध टैबलेट के हार्डवेयर में कोई अंतर नहीं है. इनमें मुख्य अंतर सॉफ्टवेयर और एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग का होता है. सरकारी टैबलेट में लगाया गया एडमिनिस्ट्रेटर कंपोनेंट हटाने पर इसे सामान्य टैबलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसे व्यक्तिगत उपयोग के अनुरूप तैयार करने में अतिरिक्त खर्च आ सकता है
टैबलेट मिलने के बाद क्या करें?
टैबलेट प्राप्त होने के बाद छात्र को संस्थान की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे चालू करना और जरूरी शुरुआती सेटअप पूरा करना होगा. यदि डिवाइस में ई-केवाईसी या लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है तो उसे संबंधित पोर्टल के निर्देशों के अनुसार पूरा करना होगा. इसके बाद पहले से उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक ऐप और डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
खराब होने पर यहां करें शिकायत
टैबलेट में तकनीकी खराबी आने पर छात्र को सबसे पहले अपने संस्थान के नोडल अधिकारी या वितरण केंद्र से संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही डिवाइस के साथ मिलने वाले वारंटी कार्ड, बिल और निर्माता की सेवा शर्तों के अनुसार मरम्मत की सुविधा सर्विस सेंटर के जरिये ली जा सकती है.
टैबलेट योजना पर कांग्रेस गरम
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय टैबलेट बांटने की योजना युवाओं को लुभाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पहले युवाओं को रोजगार दिया होता, पेपर लीक पर रोक लगाई होती और टैबलेट व स्कूटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई होतीं तो कांग्रेस भी सरकार की तारीफ करती.अंशु अवस्थी ने कहा कि चुनाव के समय प्रतीकात्मक रूप से टैबलेट बांटने से युवाओं के मुद्दे हल नहीं होंगे.
सपा का दावा- नहीं भरमाएगा युवा
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने योजना को लेकर सरकार पर वार किया. आजम खान ने कहा कि केवल लॉलीपॉप के सहारे युवाओं को भरमाने की कोशिश कारगर नहीं होगी. सपा प्रवक्ता ने कहा कि युवा आज सरकार बदलने का मन बना चुका है और नई सरकार में ही उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उम्मीदें हैं.
मोदी की गारंटी पूरा कर दिखाया- भाजपा
भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें पूरा करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्पों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी और मोदी की गारंटी को शत-प्रतिशत पूरा करके दिखाया गया है.उन्होंने ये भी कहा कि टैबलेट वितरण योजना का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.
इसमें कोई दो राय नहीं कि टैबलेट योजना से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को न केवल पढ़ाई में मदद मिलेगी, बल्कि पढ़ाई के साथ दूसरे ऐप के सहयोग से वे रोजगार के अवसर खोज सकेंगे और स्वरोजगार पर भी फोकस कर सकेंगे. देश के सबसे बड़े प्रदेश में युवा शक्ति को साधने की इसे विपक्ष कोशिश बता रहा है जबकि भाजपा इसे मोदी की गारंटी बता रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार की पहल राजनीतिक रूप से भी कितनी कारगर साबित होती है.
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