प्रदूषण को खत्म करने का वैज्ञानिकों ने खोज निकाला विकल्प, जानिए कैसे माइक्रो और नैनोप्लास्टिक से बनेगा केमिकल वाटर

लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में रासायनिक पानी से प्रदूषण को कम करने पर शोध किया गया है.

Published : December 7, 2025 at 7:30 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर इन दिनों आसमान छू रहा है. प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं काम कर रही हैं और सरकार को सुझाव दे रहे हैं. प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की भी अपील की जा रही है. वहीं वैज्ञानिकों ने एयर पॉल्यूशन को केमिकल वाटर अटैक से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि अब वायु प्रदूषण को रासायनिक पानी से पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा. पर्यावरण में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक व नैनो प्लास्टिक आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं. यही कारण है कि तमाम बीमारियां लोगों को होने लगती है.

प्रदूषण कम करने के लिए हो रहे शोध : राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute) के निदेशक डॉ. अजीत शासनी ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई जिलों का प्रदूषण दिन-ब-दिन लगातार बढ़ता जा रहा है. वैज्ञानिक संस्थान शोध कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदूषण को काम किया जाए. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी पिछले कई सालों से शोध कर रहा है और अब उसके निष्कर्ष सामने आ रहे हैं.

माइक्रोप्लास्टिक कण घूमते रहते हैं : उन्होंने कहा कि माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे कण हैं. यह इधर-उधर घूमते रहते हैं. वह उनका एक चार्ज होता है. इस चार्ज को इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ प्लांट मॉलिक्यूल्स हैं. वह विपरीत चार्ज होते हैं. वह बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डाल दें, तो माइक्रो और नैनोप्लास्टिक रासायनिक बंधन में बंध जाएंगे.

पानी के छिड़काव से नहीं होता है असर : वह समूह में हो जाएंगे. पार्टिकल (पदार्थ या कण) भी समूह में हो जाएंगे. वजन बढ़ने से पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगा. इन्हें हम पानी से छान सकते हैं और अलग कर सकते हैं. इस विधि से हम पानी से माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक को अलग कर सकते हैं और जड़ से समाप्त कर सकते हैं.

रासायनिक पानी ही समस्या का हल : राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में रासायनिक पानी से प्रदूषण को कम करने पर शोध किया गया है. इसके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे धूल और कण जो हमारी आंखों से हमें साफ नहीं दिखाई देता है, हमें लगता है कि हमारे आसपास स्वच्छ वातावरण है, लेकिन उस स्वच्छ वातावरण में माइक्रो और नैनोप्लास्टिक मौजूद होते हैं, इन्हें रासायनिक पानी के जरिए इसे समाप्त किया जा सकता है.

मोटर व्हीकल का इस्तेमाल कम हो : फिनलैंड यूनिवर्सिटी की प्रो. एलीना ने कहा कि हमारे देश में बायोडायवर्सिटी, बायो इकोनामी, एयर पॉल्यूशन, नेचर बेस्ड, सॉल्यूशन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान दिया जाता है. इसके अलावा इंडिया की तुलना में हमारे देश में आम जनमानस की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमारे देश में पॉल्यूशन कम होता है. साथ ही मोटर व्हीकल का भी इस्तेमाल कम होता है. आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक होने चाहिए.

अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं : बीबीएयू के पूर्व प्रोफेसर (प्रो.) राणा प्रताप सिंह ने बताया कि पर्यावरण में प्रदूषण के माइक्रोकण हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. ये मानव जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं. इससे बचने का मात्र एक उपाय है कि जितना संभव हो सके उतना पेड़ पौधे लगाए जाएं. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जिन्हें घर के अंदर लगाया जा सकता है. जितनी पत्ती चौड़ी होगी उतना अच्छा होता है. इसके अलावा घरों में वर्टिकल और होरिजेंटल तरीके से बॉक्स नुमा बनाकर घर के बाहर पेड़ लगाएं जो सजावट में भी अच्छे होते हैं और घर के आसपास हरियाली भी बनी रहती है.

प्रदूषण से जनजीवन प्रभावित : उन्होंने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ा हुआ है. इससे न सिर्फ जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं. प्रदूषण का स्तर इस कदर है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी बाहर सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर बाहर निकलते समय खांसी आनी शुरू हो जाती है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग है सोच लेते हैं कि शायद इस मौसम में खांसी, सर्दी-जुकाम होता है, लेकिन यह समस्या प्रदूषण के कारण होता है.

यदि बाहर निकलते समय आपको अधिक खांसी आ रही है, आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है, तो आप सतर्क हो जाएं. मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, ताकि पर्यावरण में मौजूद माइक्रो और नैनो कण सांस के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश न करें. अगर व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा होगा.

सभी को होना होगा एकजुट : उन्होंने कहा कि सरकार के नियम बना देने से और वैज्ञानिकों के रिसर्च करने से प्रदूषण का स्तर कम नहीं होगा, जब तक सभी मिलकर के अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम न करें. पर्यावरण को बचाना है और प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और ऐसे प्लांट्स लगाएं जो पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो.

प्रदूषण कम करने में यह पेड़-पौधे होते हैं मददगार : उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो प्रदूषण को काम करते हैं, ऐसे ही पौधे लगाने की जरूरत है. जिसमें नीम, पीपल, तुलसी, कनेर, अशोक, बरगद, अमलतास, गुलमोहर, कटहल, शहतूत, जामुन और कचनार ये पौधे धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि को अवशोषित कर प्रदूषण घटाते हैं.

प्रदूषण के कारण बढ़ रही बीमारियां : उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर इस समय काफी बढ़ा हुआ है. इससे कारण सांस संबंधी रोग (अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस), हृदय रोग (दिल का दौरा, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप), कैंसर (फेफड़े), त्वचा रोग, और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं (स्ट्रोक, तनाव), लिवर रोग, हो रहे हैं. वर्तमान में शुक्रवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पास पहुंच गया जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है. इसके अलावा लखनऊ का एयर क्वालिटी खराब स्थिति में है, क्योंकि यहां के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के ऊपर रहता है.

लखनऊ के 6 जगहों का AQI : सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के छह जगह ऐसे हैं, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर बढ़ा रहता है. सुबह और शाम इन दिनों यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा रहता है. शुक्रवार को लालबाग 240, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 272, केंद्रीय विद्यालय 216, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर 187, गोमतीनगर 190, कुकरैल पिकनिक स्पॉट का 109 एक्यूआई है.

नोएडा में प्रदूषण सबसे ज्यादा : सीपीसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जिलों का एक AQI 300 के पार है. लगभग 400 एक्यूआई और कुछ जिलों का एक्यूआई 300 के नीचे हैं. गाजियाबाद 340, गोरखपुर 209, ग्रेटर नोएडा 335, हापुड़ 374, कानपुर 212, लखनऊ 210, मेरठ 273, मुरादाबाद 170, मुजफ्फरनगर 263, नोएडा 377, प्रयागराज 163, वाराणसी 181 और वृंदावन 164 एक्यूआई है.

