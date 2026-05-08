लखनऊ की बड़ी उपलब्धि: CSIR-NBRI ने बनाई हर्बल नैनो-ड्रेसिंग, अब बेअसर दवाओं के बीच भी तेजी से भरेंगे पुराने घाव
शोध के अनुसार यह पट्टी MRSA और ई-कोलाई जैसे खतरनाक कीटाणुओं को मात्र 12 से 24 घंटे के भीतर खत्म कर देती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:15 PM IST
लखनऊ : पूरी दुनिया आज 'सुपरबग्स' यानी एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया की गंभीर चुनौती से जूझ रही है. MRSA और ई-कोलाई जैसे खतरनाक स्ट्रेन इतने जिद्दी हो चुके हैं कि उन पर पारंपरिक दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं, जिससे मामूली घावों को भरने में भी हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन अब गंभीर संक्रमणों के उपचार में लखनऊ के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. CSIR-NBRI के शोधकर्ताओं ने अजवाइन के तेल का उपयोग करके एक विशेष हर्बल नैनो-ड्रेसिंग विकसित की है. यह पट्टी न केवल घाव भरने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाती है, बल्कि उन खतरनाक 'सुपरबग्स' का भी सफ़ाया कर देती है, जो एंटी-बायोटिक्स को बेअसर कर चुके हैं.
शोध के अनुसार यह पट्टी MRSA और ई-कोलाई जैसे खतरनाक कीटाणुओं को मात्र 12 से 24 घंटे के भीतर खत्म कर देती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह घाव पर जमने वाली बैक्टीरिया की चिपचिपी परत यानी बायोफिल्म पर सीधा प्रहार करती है. सामान्य पट्टियों की तरह न चिपकने वाली यह हाइब्रिड पट्टी मधुमेह के मरीजों के लिए लाइफ़सेवर साबित हो सकती है, क्योंकि उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं. यह आविष्कार भारत की आत्मनिर्भर भारत और हर्बल मेडिसिन की छवि को वैश्विक स्तर पर मज़बूत करने में भी सहायक होगा.
ख़तरनाक बैक्टीरिया को 12 से 24 घंटे के भीतर ख़त्म करने में सक्षम
यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स में प्रकाशित हुआ है. वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नई तकनीक भविष्य में क्रॉनिक वूंड, जलने के घाव और संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है. दरअसल, वैज्ञानिकों ने पॉलीकैप्रोलैक्टोन, जिलेटिन और थाइम एसेंशियल ऑयल को मिलाकर एक विशेष इलेक्ट्रोस्पन नैनोफाइबर तैयार किया है. परीक्षण में सामने आया कि थाइम ऑयल युक्त यह ड्रेसिंग MRSA और ई-कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को 12 से 24 घंटे के भीतर खत्म करने में सक्षम है. इतना ही नहीं, यह 95 प्रतिशत से ज्यादा बायोफिल्म बनने से भी रोकती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है.
लंबे समय तक एंटीबैक्टीरियल असर
वरिष्ठ वैज्ञानिक आराधना मिश्रा के मुताबिक यह नैनोफाइबर इंसानी त्वचा की बाहरी संरचना यानी एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स की तरह काम करता है. इससे घाव पर नमी बनी रहती है, नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है और घाव जल्दी भरता है. रिसर्च में यह भी पाया गया कि जिलेटिन मिलाने से ड्रेसिंग की पानी सोखने की क्षमता और नियंत्रित दवा रिलीज सिस्टम बेहतर हुआ, जिससे लंबे समय तक एंटीबैक्टीरियल असर बना रहता है.
इस शोध का नेतृत्व एनबीआरआई की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आराधना मिश्रा और उनकी टीम ने किया. टीम में डॉ. चेतना, प्रिया वर्मा और पल्लवी भी शामिल रहीं. डॉ. मिश्रा ने बताया कि करीब पांच साल की रिसर्च और मेहनत के बाद यह बायोडिग्रेडेबल नैनोफाइबर तैयार किया गया. इसके लिए वैज्ञानिकों को भोपाल जाकर इलेक्ट्रो-स्पिनिंग मशीन की मदद से बेहद बारीक नैनो थ्रेड तैयार करने पड़े.
तेजी से हो सकेगा घाव का इलाज
अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने अलग-अलग सांद्रता में थाइम ऑयल का परीक्षण किया, जिसमें 15 प्रतिशत थाइम ऑयल वाला फॉर्मूलेशन सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुआ. यह नैनोफाइबर 90 प्रतिशत से अधिक हानिकारक फ्री-रेडिकल्स को ख़त्म कर ऑक्सीकरण से भी बचाव करता है. एनबीआरआई के निदेशक डॉ. अजीत कुमार सासानी ने कहा कि थाइम ऑयल में बेहद प्रभावी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए गए हैं. इससे मरीजों के घाव का इलाज तेजी से हो सकेगा और भविष्य में यह तकनीक एडवांस्ड वूंड ड्रेसिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है.
डायबिटीज के मरीज को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद
उन्होंने कहा कि ये रिसर्च वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा. आत्मनिर्भर भारत में बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा कि डायबिटीज के मरीजों पर तो रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जब आम लोगों के घाव को यह जल्दी भर देता है, तो डायबिटीज के मरीज को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि यह बाजार में जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा. हम लाइसेंस देने का काम करते हैं और उम्मीद है कि अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद यह दवा बाजार में आम लोगों तक पहुंच जाएगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्लीनिकल परीक्षण सफल रहने पर आने वाले समय में यह तकनीक घावों के इलाज की पद्धति को आसान, तेज और अधिक सुरक्षित बना देगी.
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