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लखनऊ की वैज्ञानिक डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की फेलो

भारत की इस वैज्ञानिक ने कर दिखाया कमाल! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई), लखनऊ की चीफ साइंटिस्ट एवं एंडोक्राइनोलॉजी डिवीजन की प्रमुख डॉ. ऋतु त्रिवेदी को वर्ष 2026 के लिए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (INSA) की फेलो (FNA) चुना गया है. उन्हें यह सम्मान ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ मेटाबॉलिक बोन और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पर किए गए शोध के लिए दिया गया है.

क्या है शोध: डॉ. त्रिवेदी का शोध वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशाला से निकालकर ऐसी तकनीक और उत्पादों में बदलने पर केंद्रित रहा है, जिनका सीधे तौर पर समाज को लाभ मिल सके. उनके शोध से विकसित दो प्रमुख उत्पाद REUNION® और JOINT FRESH® हैं. REUNION® को Dalbergia sissoo (शीशम) से विकसित किया गया है. इसका उपयोग तेजी से फ्रैक्चर हीलिंग और पोस्ट-मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के प्रबंधन के लिए किया जाता है. वहीं JOINT FRESH® को Spinacia oleracea (पालक) से विकसित किया गया है और यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्षेत्र में उपयोगी तकनीक के रूप में सामने आया है.

हड्डियों के इलाज में क्रांति लाने वाली डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं INSA फेलो (Photo Credit: ETV Bharat)