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लखनऊ की वैज्ञानिक डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की फेलो

हड्डियों के इलाज में क्रांति लाने वाली डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं INSA फेलो

भारत की इस वैज्ञानिक ने कर दिखाया कमाल!
भारत की इस वैज्ञानिक ने कर दिखाया कमाल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई), लखनऊ की चीफ साइंटिस्ट एवं एंडोक्राइनोलॉजी डिवीजन की प्रमुख डॉ. ऋतु त्रिवेदी को वर्ष 2026 के लिए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (INSA) की फेलो (FNA) चुना गया है. उन्हें यह सम्मान ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ मेटाबॉलिक बोन और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पर किए गए शोध के लिए दिया गया है.

क्या है शोध: डॉ. त्रिवेदी का शोध वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशाला से निकालकर ऐसी तकनीक और उत्पादों में बदलने पर केंद्रित रहा है, जिनका सीधे तौर पर समाज को लाभ मिल सके. उनके शोध से विकसित दो प्रमुख उत्पाद REUNION® और JOINT FRESH® हैं. REUNION® को Dalbergia sissoo (शीशम) से विकसित किया गया है. इसका उपयोग तेजी से फ्रैक्चर हीलिंग और पोस्ट-मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के प्रबंधन के लिए किया जाता है. वहीं JOINT FRESH® को Spinacia oleracea (पालक) से विकसित किया गया है और यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्षेत्र में उपयोगी तकनीक के रूप में सामने आया है.

हड्डियों के इलाज में क्रांति लाने वाली डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं INSA फेलो
हड्डियों के इलाज में क्रांति लाने वाली डॉ. ऋतु त्रिवेदी बनीं INSA फेलो (Photo Credit: ETV Bharat)


शोध की खासियत: डॉ. त्रिवेदी के शोध की खासियत यह है कि उन्होंने प्रयोगशाला में हुई वैज्ञानिक खोज को तकनीक और फिर बाजार में उपलब्ध उत्पाद तक पहुंचाने की दिशा में काम किया. उनके प्रयासों में वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित ऐसे समाधान विकसित करने पर जोर रहा है, जो समाज के सामने मौजूद प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकें.

पहले भी मिल चुका है सम्मान: डॉ. ऋतु त्रिवेदी पहले से ही द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (NASI) की फेलो हैं. वर्ष 2022 में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवॉर्ड फॉर वूमेन से भी सम्मानित किया गया था. वह विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित “75 Under 50: Scientists Shaping Today’s India” पुस्तक में शामिल वैज्ञानिकों में भी रही हैं. इस सूची में शामिल 75 वैज्ञानिकों में केवल 12 महिलाएं थीं.


प्रमुख सम्मान:

  • नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवॉर्ड फॉर वूमेन-2022
  • Reliance Industries Platinum Jubilee Award-2020
  • Tata Innovation Award/Fellowship-2019–20, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
  • P. Sheel Award-2019, NASI
  • STEM Impact Award-2019, REUNION® को बाजार तक पहुंचाने के लिए
  • Technology Award-2019, ऑस्टियोआर्थराइटिस पर कार्य के लिए
  • Teotia Memorial Oration Award-2018
  • Indira Gandhi Samman for Contribution in Science-2017
  • Technology Award-2016

डॉ. ऋतु त्रिवेदी का INSA Fellow 2026 के रूप में निर्वाचन उनके वैज्ञानिक करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह सम्मान ट्रांसलेशनल, नवोन्मेषी और सामाजिक रूप से उपयोगी बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान को मान्यता देता है.

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