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लखनऊ: सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का बुद्धेश्वर-मोहान रोड पर प्रदर्शन, मंत्री असीम अरुण ने शांत कराया मामला

मौके पर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण: हंगामे की खबर मिलते ही खुद समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया. मोहान रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय में करीब 450 छात्र आवासीय व्यवस्था के तहत रहकर निःशुल्क पढ़ाई करते हैं. शुक्रवार दोपहर छात्रों ने समाज कल्याण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बुद्धेश्वर पेट्रोल पंप के सामने मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए. छात्रों के हाथों में नारे लिखी तख्तियां थीं, जिन पर शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति और पढ़ाई की लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग लिखी हुई थी.

छात्रों के इस अचानक चक्काजाम से आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाला प्रमुख मार्ग पूरी तरह ठप हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

लखनऊ: लखनऊ के पारा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का गुस्सा शुक्रवार को सड़कों पर फूट पड़ा. विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती न होने और पढ़ाई बाधित होने से नाराज सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और बुद्धेश्वर-मोहान रोड पर धरना देकर बैठ गए.

ऑडिटोरियम में हुई बातचीत, मंत्री ने दिया आश्वासन: छात्रों का साफ कहना था कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण कक्षाएं नियमित नहीं चल पा रही हैं और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है. सड़क जाम और छात्रों के उग्र प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण तुरंत विद्यालय परिसर पहुंचे. पुलिस और विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सुरक्षित स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में बैठाया, जहां मंत्री के समक्ष छात्रों और प्रिंसिपल विनोद कुमार के बीच बातचीत हुई. विद्यालय प्रशासन ने छात्रों को समझाया कि अपनी जायज मांगें रखना सही है, लेकिन सड़क जाम कर आम जनता को परेशान करना उचित तरीका नहीं है.

लखनऊ में सड़क पर उतरे सर्वोदय विद्यालय के छात्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक घंटे तक ठप रहा आगरा एक्सप्रेसवे: मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और पठन-पाठन की व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा. छात्रों के सड़क पर बैठते ही बुद्धेश्वर से मोहान जाने वाले मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक दोनों लेन पर भीषण जाम लग गया. इस दौरान आगरा एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले ट्रैफिक की रफ्तार भी कुछ देर के लिए थम गई. सूचना मिलते ही पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

मशक्कत के बाद बहाल हुआ ट्रैफिक: इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद दोपहर छात्रों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया. पारा मोहान रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के विरोध में छात्रों ने बुद्धेश्वर मार्ग जाम कर दिया, जिससे आगरा एक्सप्रेसवे रूट पर 1 घंटे तक जाम लगा रहा. पुलिस की समझाइश और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के मौके पर पहुंचकर छात्रों से संवाद करने के बाद जाम खुल सका और स्थिति सामान्य हुई.

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