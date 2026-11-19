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लखनऊ: नी-कैप में छिपाकर सऊदी अरब से लाए थे सोने का पेस्ट; सरोजनीनगर पुलिस ने दो तस्करों को दबोचा, एक साथी फरार

घेराबंदी में फंसे दो तस्कर: एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हुआ फरार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर पुलिस ने विदेश से सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुजफ्फरनगर निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से नी-कैप में छिपाकर लाया गया कुल 1023 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद किया है. इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक किया सोनेट कार, दो मोबाइल फोन, 8900 रुपये नकद और सऊदी अरब का आईडी कार्ड भी मिला है. पुलिस के मुताबिक, बरामद सोने के पेस्ट को गलाने पर 7.59 ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त हुआ, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया.

शहीद पथ पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी, भागते समय पकड़े गए दो तस्कर: सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि बुधवार 18 नवंबर की रात उपनिरीक्षक अवनीश वर्मा पुलिस टीम के साथ शहीद पथ पर लक्ष्मण चौक के आगे एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले यूटर्न पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि सऊदी अरब से सोने की तस्करी कर बुधवार सुबह जेद्दा से लखनऊ पहुंची फ्लाइनास की उड़ान (एक्सवाई-605) से लाया गया सोना लेने कुछ लोग काली किया सोनेट कार से आने वाले हैं.

सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार सवार तीन लोग गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करते हुए भागने लगे. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर दो लोगों को दबोच लिया, जबकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आरोपी, जैकेट और नी-कैप से मिला सोने का पेस्ट: पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के बागोवाली निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला (30) और छपार थाना क्षेत्र के खुड्डा निवासी मोहम्मद सम्मून (28) के रूप में हुई है. पुलिस ने जब तलाशी ली, तो अब्दुल्ला की जैकेट से पीले रंग की नी-कैप में सिला हुआ 514 ग्राम और सम्मून के पास से दूसरी नी-कैप में 509 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद किया गया.