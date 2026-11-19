लखनऊ: नी-कैप में छिपाकर सऊदी अरब से लाए थे सोने का पेस्ट; सरोजनीनगर पुलिस ने दो तस्करों को दबोचा, एक साथी फरार
लखनऊ की सरोजनीनगर पुलिस ने सऊदी अरब से सोने का पेस्ट तस्करी कर लाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:28 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर पुलिस ने विदेश से सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुजफ्फरनगर निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से नी-कैप में छिपाकर लाया गया कुल 1023 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद किया है. इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक किया सोनेट कार, दो मोबाइल फोन, 8900 रुपये नकद और सऊदी अरब का आईडी कार्ड भी मिला है. पुलिस के मुताबिक, बरामद सोने के पेस्ट को गलाने पर 7.59 ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त हुआ, जबकि गिरोह का एक अन्य सदस्य पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया.
शहीद पथ पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी, भागते समय पकड़े गए दो तस्कर: सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि बुधवार 18 नवंबर की रात उपनिरीक्षक अवनीश वर्मा पुलिस टीम के साथ शहीद पथ पर लक्ष्मण चौक के आगे एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले यूटर्न पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि सऊदी अरब से सोने की तस्करी कर बुधवार सुबह जेद्दा से लखनऊ पहुंची फ्लाइनास की उड़ान (एक्सवाई-605) से लाया गया सोना लेने कुछ लोग काली किया सोनेट कार से आने वाले हैं.
सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार सवार तीन लोग गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करते हुए भागने लगे. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर दो लोगों को दबोच लिया, जबकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.
मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आरोपी, जैकेट और नी-कैप से मिला सोने का पेस्ट: पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के बागोवाली निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला (30) और छपार थाना क्षेत्र के खुड्डा निवासी मोहम्मद सम्मून (28) के रूप में हुई है. पुलिस ने जब तलाशी ली, तो अब्दुल्ला की जैकेट से पीले रंग की नी-कैप में सिला हुआ 514 ग्राम और सम्मून के पास से दूसरी नी-कैप में 509 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद किया गया.
पूछताछ के दौरान सम्मून ने बताया कि वह वर्ष 2024 में नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था और वहां नौकरी छूटने के बाद आर्थिक तंगी के चलते वहाब नामक व्यक्ति के संपर्क में आया. वहाब ने उसे भारत भेजने का खर्च उठाने के बदले नी-कैप में सोने का पेस्ट छिपाकर लखनऊ लाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद लखनऊ पहुंचने पर उसने एक नी-कैप अब्दुल्ला को सौंप दी थी.
जाम के कारण बदला रास्ता और चढ़े हत्थे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: आरोपी अब्दुल्ला ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी के साथ सोना लेने आया था और इसे आगे पहुंचाना था. दोनों के मुताबिक, वे सोना लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल गए थे, लेकिन आगे सड़क पर जाम लगा होने के कारण वापस दूसरे रास्ते से निकलने की फिराक में थे और तभी पुलिस की चेकिंग में पकड़ लिए गए.
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनकी कार सीज कर दी गई है और फरार साथी व गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. अंतरराष्ट्रीय उड़ान से सोना लेकर पहुंचे तस्करों के कस्टम जांच से बचकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आने की इस घटना ने निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि कस्टम विभाग की भूमिका या किसी अधिकारी की लापरवाही को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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