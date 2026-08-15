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लखनऊ: सरोजनीनगर में 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाला कलयुगी पिता गिरफ्तार, भेजा गया जेल

लखनऊ: लखनऊ के सरोजनीनगर में 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मां के काम पर जाने के दौरान आरोपी वारदात को अंजाम देता था, जिसका खुलासा रात में किशोरी के शोर मचाने पर हुआ. पीड़िता की मां ने 14 अगस्त को सरोजनीनगर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह जब भी घरेलू काम के सिलसिले में घर से बाहर जाती थी, उसका पति (35) मौका पाकर 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ जबरदस्ती करता था. आरोपी ने किशोरी को धमका रखा था कि अगर उसने मुंह खोला या किसी को कुछ बताया, तो वह उसे जान से मार डालेगा.

रात में किशोरी ने हिम्मत जुटाकर मचाया शोर: खौफ के साए में जी रही मासूम काफी समय तक घुट-घुट कर जुल्म सहती रही. गुरुवार रात कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी आरोपी सौतेले पिता ने एक बार फिर किशोरी के साथ गलत हरकत शुरू कर दी. इस बार हिम्मत जुटाकर किशोरी ने जोर-जोर से शोर मचा दिया. चीख-पुकार सुनकर मां की नींद खुल गई और उसने पिता की अब तक की सारी घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया.

पत्नी के साथ भी की मारपीट, थाने पहुंची पीड़िता की मां: सच जानकर जब मां ने पति का विरोध किया, तो वह आगबबूला हो गया और अपनी पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट करने लगा. अगले ही दिन शुक्रवार को पीड़िता की मां सीधे सरोजनीनगर थाने पहुंची और पति के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. एडीसीपी दक्षिण बसंथ कुमार रालापल्ली ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म, मारपीट और पॉक्सो की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया. शनिवार को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.