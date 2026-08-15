लखनऊ: सरोजनीनगर में 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाला कलयुगी पिता गिरफ्तार, भेजा गया जेल
लखनऊ के सरोजनीनगर में 14 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म और धमकी देने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:33 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के सरोजनीनगर में 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मां के काम पर जाने के दौरान आरोपी वारदात को अंजाम देता था, जिसका खुलासा रात में किशोरी के शोर मचाने पर हुआ. पीड़िता की मां ने 14 अगस्त को सरोजनीनगर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह जब भी घरेलू काम के सिलसिले में घर से बाहर जाती थी, उसका पति (35) मौका पाकर 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ जबरदस्ती करता था. आरोपी ने किशोरी को धमका रखा था कि अगर उसने मुंह खोला या किसी को कुछ बताया, तो वह उसे जान से मार डालेगा.
रात में किशोरी ने हिम्मत जुटाकर मचाया शोर: खौफ के साए में जी रही मासूम काफी समय तक घुट-घुट कर जुल्म सहती रही. गुरुवार रात कमरे में जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी आरोपी सौतेले पिता ने एक बार फिर किशोरी के साथ गलत हरकत शुरू कर दी. इस बार हिम्मत जुटाकर किशोरी ने जोर-जोर से शोर मचा दिया. चीख-पुकार सुनकर मां की नींद खुल गई और उसने पिता की अब तक की सारी घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया.
पत्नी के साथ भी की मारपीट, थाने पहुंची पीड़िता की मां: सच जानकर जब मां ने पति का विरोध किया, तो वह आगबबूला हो गया और अपनी पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट करने लगा. अगले ही दिन शुक्रवार को पीड़िता की मां सीधे सरोजनीनगर थाने पहुंची और पति के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. एडीसीपी दक्षिण बसंथ कुमार रालापल्ली ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म, मारपीट और पॉक्सो की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया. शनिवार को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.
2022 में भी दर्ज हुआ था मुकदमा, भेजा गया जेल: पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी का पहले से भी आपराधिक मिजाज रहा है. उसके खिलाफ साल 2022 में भी सरोजनीनगर थाने में मारपीट और गाली-गलौज का मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता अपनी ही 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ डरा-धमकाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है.
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