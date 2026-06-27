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संदीप सिंह हत्याकांड का शूटर संजय एनकाउंटर में ढेर, अंबेडकरनगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों की पुलिस को थी तलाश

लखनऊ में बीती 27 मई को दो शूटरों ने रियल स्टेट कारोबारी संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.

संदीप सिंह हत्याकांड का शूटर संजय एनकाउंटर में ढेर
संदीप सिंह हत्याकांड का शूटर संजय एनकाउंटर में ढेर (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 8:11 AM IST

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Updated : June 27, 2026 at 8:45 AM IST

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लखनऊ : पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती 27 मई को हुए बहुचर्चित हत्याकांड संदीप सिंह हत्याकांड में लंबे समय बाद एसटीएफ को कामयाबी हासिल हुई है. एसटीएफ टीम ने संदीप सिंह की हत्या करने वाले शूटर संजय उर्फ संजीव को शनिवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. एसटीएफ संजय को लंबे समय से तलाश कर रही थी. संजय पुत्र हरीराम मूलरूप से अम्बेडकरनगर के थाना अहिरौली अंतर्गत ग्राम चक कोदार का निवासी था. उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.

संदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, पीजीआई थाना क्षेत्र में बीती 27 मई को रियल स्टेट कारोबारी संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सीसीटीवी फुटेज में दो शूटरों के शामिल होने की बात सामने आई थी. पुलिस की प्राथमिक जांच में संदीप सिंह हत्याकांड में रियट स्टेट कारोबारी दिनेश यादव की साजिश सामने आई थी. जिसमें पुलिस ने दिनेश यादव और उसके ड्राइवर मुकरबीन और मुबीन को जेल भेजा था. इसके बाद से शूटरों की गरिफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी.

संदीप सिंह हत्याकांड; फाइल फोटो
संदीप सिंह हत्याकांड; फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)

एसटीएफ के एडिश्नल एसपी दीपक सिंह के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर संजय उर्फ संजीव को शनिवार सुबर एनकाउंटर में मार गिराया गया है. शनिवार को शूटर संजय के इंदिरा कैनाल रोड क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने बचने की कोशिश में पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी और वह घायल हो गया. इसके बाद गिरफ्तार कर उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. संजय उर्फ संजीव पुत्र हरीराम, अंबेडकरनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम चक कोदार का रहने वाला था.


एसटीएफ के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय उर्फ संजीव अंबेडकरनगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में हत्या और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित था. संजय पर कई हत्याओं में शामिल होने के आरोप थे. एसटीएफ के अनुसार संजय अंबेडकरनगर के कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग से जुड़ा हुआ था. उसने गैंग के सदस्यों के साथ कई वारदातों को अंजाम भी दिया था.


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Last Updated : June 27, 2026 at 8:45 AM IST

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