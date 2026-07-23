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लखनऊ संदीप सिंह हत्याकांड: माफिया दिलीप वर्मा का नाम FIR में शामिल, शूटर्स से संपर्क के मिले सबूत

लखनऊ संदीप सिंह हत्याकांड में पीजीआई पुलिस और एसटीएफ की जांच में शूटरों के साथ उसके जुड़ाव के साक्ष्य मिले हैं.

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संदीप सिंह हत्याकांड की जांच में माफिया दिलीप वर्मा का नाम सामने आया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:47 AM IST

7 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चर्चित संदीप सिंह हत्याकांड की जांच में अब माफिया दिलीप वर्मा का नाम भी सामने आ गया है. पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड में दिलीप वर्मा का नाम शामिल किया गया है. इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए शूटर के बयान और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य शूटर संजीव कुमार के बेटे अमरेश कुमार के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. दोनों के बयानों में यह बात सामने आई कि दिलीप वर्मा का दोनों शूटरों से लगातार संपर्क था.

दिलीप वर्मा की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज: विवेचना में नाम बढ़ने के बाद पुलिस अब माफिया दिलीप वर्मा की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि दोनों शूटर पहले से ही दिलीप वर्मा के लिए काम करते थे. यही नहीं, संदीप सिंह की हत्या को अंजाम दिए जाने के दौरान भी दिलीप वर्मा दोनों शूटरों के सीधे संपर्क में था. इन तथ्यों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना में उसका नाम औपचारिक रूप से शामिल किया गया है.

हत्याकांड की साजिश में भूमिका की जांच: इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हत्याकांड की साजिश और उसे अंजाम दिलाने में दिलीप वर्मा की मुख्य भूमिका क्या रही. मामले में लगातार तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में एक मुख्य शूटर संजीव कुमार पहले ही एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि उसके साथी सचिन कुमार को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी पूरी तरह स्पष्ट होगी.

दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या: राजधानी के पीजीआई इलाके में 27 मई को हुए प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह हत्याकांड की जांच अब एक बड़े आपराधिक नेटवर्क तक पहुंच गई है. शुरुआत में इसे सिर्फ सुपारी किलिंग माना जा रहा था, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस और एसटीएफ की जांच आगे बढ़ी, इस हत्याकांड की परतें खुलती चली गईं. 27 मई को पीजीआई थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह अपने कार्यालय के बाहर पहुंचे ही थे कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली उनके सिर और सीने में लगी और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी और रेकी: वारदात के बाद दोनों हमलावर अपनी बाइक से फरार हो गए, जिसके बाद दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश काफी समय पहले से रची गई थी. पुलिस ने साजिशकर्ता दिनेश यादव, उसके ड्राइवर मुकर्बिन और बाद में दोनों पक्षों के बीच संपर्क कराने वाले गंगाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मुठभेड़ में ढेर हुआ मुख्य शूटर: पूछताछ में खुलासा हुआ कि शूटरों को मोटी एडवांस रकम देकर हत्या की सुपारी दी गई थी. जांच में पता चला कि वारदात से पहले शूटर कई बार लखनऊ आए थे और उन्होंने संदीप सिंह के घर, कार्यालय, आने-जाने के रास्ते व दिनचर्या की रेकी की थी. वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी इसी योजना के तहत खरीदी गई थी और पहचान छिपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट बदल दी गई थी. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस और एसटीएफ मुख्य शूटर संजीव कुमार तक पहुंच गई.

बेटे के बयान से खुला आपराधिक नेटवर्क: 27 जून को लखनऊ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मुख्य शूटर संजीव कुमार मारा गया. पुलिस के मुताबिक, संजीव ने ही संदीप सिंह पर सीधी गोलियां चलाई थीं. उसके मारे जाने के बाद भी जांच नहीं रुकी, बल्कि यहीं से मामले में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हुए. संजीव कुमार की मौत के बाद उसके बेटे अमरेश कुमार ने खुद पुलिस और एसटीएफ से संपर्क किया.

एक लाख का इनामी शूटर गिरफ्तार: उसने अपने पिता के आपराधिक नेटवर्क, साथियों और गतिविधियों के बारे में कई अहम जानकारियां दीं. अमरेश ने बताया कि संदीप सिंह की हत्या उसके पिता ने की थी और इस वारदात में डॉक्टर रंगा भी उसके साथ था, जो वाहन चला रहा था. उसने यह भी बताया कि उसके पिता का संबंध माफिया दिलीप वर्मा से था और वह उसके लिए भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. इसके बाद एसटीएफ ने दूसरे शूटर और एक लाख रुपये के इनामी सचिन कुमार को पीजीआई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

पिस्टल और बाइक बरामद, जांच नए मोड़ पर: उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई 0.32 बोर की अवैध पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई. पूछताछ में सचिन ने स्वीकार किया कि वारदात के समय वही बाइक चला रहा था, जबकि पीछे बैठे संजीव कुमार ने संदीप सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. सचिन कुमार से पूछताछ और पहले से मिले साक्ष्यों के दौरान जांच एक नए मोड़ पर पहुंची. पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार शूटर सचिन कुमार के बयान और एनकाउंटर में मारे गए संजीव कुमार के बेटे अमरेश के बयान के आधार पर विवेचना में माफिया दिलीप वर्मा का नाम शामिल किया गया है.

नेपाल तक फैला था शूटर का नेटवर्क: इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के मुताबिक, जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों शूटर पहले से दिलीप वर्मा के लिए काम करते थे. इतना ही नहीं, संदीप सिंह की हत्या के दौरान भी दिलीप वर्मा दोनों शूटरों के संपर्क में था और इन्हीं तथ्यों के आधार पर उसकी भूमिका की जांच शुरू की गई है. एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया कि संजीव कुमार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक सक्रिय था. वारदातों को अंजाम देने के बाद वह मुंबई, कोलकाता और नेपाल में छिप जाता था; अब जांच एजेंसियां उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही हैं.

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