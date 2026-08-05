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संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने सरकार को सौंपी 121 पन्नों की रिपोर्ट, बताया पूर्व नियोजित साजिश

लखनऊ: संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. करीब 121 पन्नों की रिपोर्ट में आयोग ने हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया है. आयोग का कहना है कि जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर लोगों के बीच भ्रामक बातें फैलाई गईं थीं. भीड़ को इकट्ठा किया गया और सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया.

जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य नेताओं का जिक्र: रिपोर्ट में संभल से सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, जामा मस्जिद के पदाधिकारियों और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि की भूमिका का भी जिक्र किया गया है. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से जामा मस्जिद में कराए जा रहे सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच यह प्रचार किया गया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा. इससे लोगों में नाराजगी और भ्रम फैलाया गया. आयोग का कहना है कि इसी का नतीजा था कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और बाद में हालात हिंसा में बदल गए.

भड़काऊ नारेबाजी से माहौल हुआ तनावपूर्ण: रिपोर्ट में संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली, सचिव मसूद अली फारूकी, मस्जिद प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के प्रतिनिधि सुहेल इकबाल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सर्वे का विरोध करने के लिए माहौल बनाया गया. आयोग के अनुसार सर्वे की कार्रवाई को हर हाल में रोकने की कोशिश की गई और लोगों को मस्जिद पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर जमा भीड़ ने नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर और गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए. आयोग का कहना है कि इससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया तथा भीड़ को उग्र होने का मौका मिला.

उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश की: रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा के दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 पुलिसकर्मी घायल हुए. इनमें सात पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी. आयोग ने अपनी जांच में कहा है कि मृतकों के शरीर से मिली गोलियां पुलिस के हथियारों से नहीं चली थीं.