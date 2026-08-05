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संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने सरकार को सौंपी 121 पन्नों की रिपोर्ट, बताया पूर्व नियोजित साजिश

आयोग ने हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की सिफारिश की है.

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जामा मस्जिद सर्वे पर फैलाई गई भ्रामक बातें, भीड़ जुटाकर बिगाड़ा गया माहौल: जांच आयोग की रिपोर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:36 PM IST

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लखनऊ: संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को लेकर गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. करीब 121 पन्नों की रिपोर्ट में आयोग ने हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया है. आयोग का कहना है कि जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर लोगों के बीच भ्रामक बातें फैलाई गईं थीं. भीड़ को इकट्ठा किया गया और सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया.

जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य नेताओं का जिक्र: रिपोर्ट में संभल से सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, जामा मस्जिद के पदाधिकारियों और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि की भूमिका का भी जिक्र किया गया है. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से जामा मस्जिद में कराए जा रहे सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच यह प्रचार किया गया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा. इससे लोगों में नाराजगी और भ्रम फैलाया गया. आयोग का कहना है कि इसी का नतीजा था कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और बाद में हालात हिंसा में बदल गए.

भड़काऊ नारेबाजी से माहौल हुआ तनावपूर्ण: रिपोर्ट में संभल के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली, सचिव मसूद अली फारूकी, मस्जिद प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के प्रतिनिधि सुहेल इकबाल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सर्वे का विरोध करने के लिए माहौल बनाया गया. आयोग के अनुसार सर्वे की कार्रवाई को हर हाल में रोकने की कोशिश की गई और लोगों को मस्जिद पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर जमा भीड़ ने नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर और गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए. आयोग का कहना है कि इससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया तथा भीड़ को उग्र होने का मौका मिला.

उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश की: रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा के दौरान पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 पुलिसकर्मी घायल हुए. इनमें सात पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी. आयोग ने अपनी जांच में कहा है कि मृतकों के शरीर से मिली गोलियां पुलिस के हथियारों से नहीं चली थीं.

मृतकों को लगी गोलियां पुलिस के हथियारों से नहीं चलीं: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपद्रवियों ने पुलिस के हथियार और अन्य सरकारी सामान लूटने की भी कोशिश की. न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावी और संयमित बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. आयोग का मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो: रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत के आदेशों की सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई. आयोग का कहना है कि सर्वे से जुड़े न्यायालय के आदेशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, जिससे लोगों में भ्रम फैला और विरोध तेज हो गया. रिपोर्ट में इसे संविधान और कानून के शासन के खिलाफ बताया गया है. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संवेदनशील मामलों में अदालत के आदेशों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कानून का पालन कराने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम करें.

अदालत के आदेशों के सम्मान की सिफारिश: आयोग ने यह भी कहा कि इस तरह की योजनाबद्ध हिंसा देश की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. इसलिए ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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