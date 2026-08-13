लखनऊ: सैरपुर में राज उर्फ मोनू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार
रानी रंजिश में राज उर्फ मोनू की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंकने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:21 PM IST
लखनऊ: सैरपुर में 27 साल के राज उर्फ मोनू की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है. राज की हत्या किसी अचानक हुए विवाद में नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी. पहले उसे बाग के पास बुलाया गया, वहां शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और फिर मारपीट में उसकी जान ले ली गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाइक से ले जाकर गोमती नदी में फेंक दिया.
चार आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और बाइक बरामद: इस मामले में डीसीपी उत्तरी की सर्विलांस टीम और सैरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों अजीत, अंशू, विवेक और हंसराज को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल बाइक और दो स्थानों से नमूना मिट्टी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक वीरमपुर निवासी कुंज बिहारी ने 9 अगस्त को सैरपुर थाने में शिकायत दी थी कि उनका 27 वर्षीय बेटा राज उर्फ मोनू 8 अगस्त की रात से लापता है. इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की.
दोस्तों के साथ गया था राज, शराब पीने के दौरान हुआ विवाद: परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विवेक राज को अपने साथ मोटरसाइकिल से लेकर गया था. यहीं से पुलिस की जांच आगे बढ़ी और विवेक से पूछताछ के साथ दूसरे लोगों की भूमिका भी सामने आने लगी. पुलिस की जांच में सामने आया कि 8 अगस्त को राज को बाग के पास ले जाया गया था. वहां विवेक, अजीत और हंसराज शराब पी रहे थे.
मारपीट के बाद रस्सी से कसा गला, गोमती में फेंका शव: इसी दौरान अंशू, विजय और सावन भी वहां पहुंच गए. पुलिस के मुताबिक राज की इन लोगों से पहले से रंजिश थी. शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ गया और राज के साथ मारपीट शुरू हो गई. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने राज के सिर पर मुक्के और कोहनी से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई.
गोमती नदी से बरामद हुआ था लावारिस शव: पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने की कोशिश की. इसके लिए रस्सी से राज का गला कसने के बाद शव को मोटरसाइकिल से ले जाया गया और गोमती नदी में फेंक दिया गया. 10 अगस्त को माल थाना क्षेत्र में ककराबाद के पास गोमती नदी से एक अज्ञात शव बरामद हुआ. बाद में राज के परिजनों ने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की.
कमिश्नरेट पुलिस की मुस्तैदी से पकड़े गए हत्यारोपी: इसके बाद परिवार की तहरीर पर 12 अगस्त को सैरपुर थाने में हत्या, सामूहिक आपराधिक कृत्य और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला शुरू में गुमशुदगी का था, लेकिन पुलिस ने परिजनों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन लोगों पर फोकस किया, जो आखिरी बार राज के साथ देखे गए थे. विवेक का नाम सामने आने के बाद पूछताछ और विवेचना आगे बढ़ी. घटनास्थल का निरीक्षण और दूसरे साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की.
किसान पथ के पास घेराबंदी कर धर दबोचे गए आरोपी: गुरुवार को करीब 3:05 बजे किसान पथ की सर्विस रोड पर बगीचे के पास ट्यूबवेल के नजदीक पुलिस ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस ने इस मामले में अजीत, अंशू, विवेक और हंसराज को गिरफ्तार किया है. डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद के मुताबिक घटना के समय मौके पर विजय और सावन के भी पहुंचने की बात सामने आई है. मामले में उनकी भूमिका समेत अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.
आरोपियों की उम्र, पेशा और बरामदगी की जानकारी: गिरफ्तार आरोपियों में अजीत की उम्र 23 वर्ष है और वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. अंशू 22 वर्ष, विवेक 20 वर्ष और हंसराज 24 वर्ष के हैं. तीनों के बारे में पुलिस ने कृषि कार्य करने की जानकारी दी है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर राज का टेक्नो स्पार्क मोबाइल फोन बरामद किया है.
बाइक और मिट्टी के नमूने बने अहम साक्ष्य: इसके अलावा लाल व काले रंग की स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बरामद हुई है, जिसका नंबर UP 32 MA 1086 है. पुलिस के मुताबिक इसी बाइक का इस्तेमाल शव को ले जाने में किया गया था. इसके साथ ही दो अलग-अलग स्थानों से नमूना मिट्टी भी बरामद की गई है. पुलिस अब बरामद साक्ष्यों को विवेचना में शामिल कर आगे की कार्रवाई कर रही है. हत्या की वजह पुरानी रंजिश है.
यह भी पढ़ें- अलीगढ़: हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार