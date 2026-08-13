ETV Bharat / state

लखनऊ: सैरपुर में राज उर्फ मोनू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: सैरपुर में 27 साल के राज उर्फ मोनू की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है. राज की हत्या किसी अचानक हुए विवाद में नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी. पहले उसे बाग के पास बुलाया गया, वहां शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और फिर मारपीट में उसकी जान ले ली गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाइक से ले जाकर गोमती नदी में फेंक दिया.

चार आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और बाइक बरामद: इस मामले में डीसीपी उत्तरी की सर्विलांस टीम और सैरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों अजीत, अंशू, विवेक और हंसराज को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल बाइक और दो स्थानों से नमूना मिट्टी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक वीरमपुर निवासी कुंज बिहारी ने 9 अगस्त को सैरपुर थाने में शिकायत दी थी कि उनका 27 वर्षीय बेटा राज उर्फ मोनू 8 अगस्त की रात से लापता है. इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की.

दोस्तों के साथ गया था राज, शराब पीने के दौरान हुआ विवाद: परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विवेक राज को अपने साथ मोटरसाइकिल से लेकर गया था. यहीं से पुलिस की जांच आगे बढ़ी और विवेक से पूछताछ के साथ दूसरे लोगों की भूमिका भी सामने आने लगी. पुलिस की जांच में सामने आया कि 8 अगस्त को राज को बाग के पास ले जाया गया था. वहां विवेक, अजीत और हंसराज शराब पी रहे थे.

मारपीट के बाद रस्सी से कसा गला, गोमती में फेंका शव: इसी दौरान अंशू, विजय और सावन भी वहां पहुंच गए. पुलिस के मुताबिक राज की इन लोगों से पहले से रंजिश थी. शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ गया और राज के साथ मारपीट शुरू हो गई. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने राज के सिर पर मुक्के और कोहनी से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई.

गोमती नदी से बरामद हुआ था लावारिस शव: पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने की कोशिश की. इसके लिए रस्सी से राज का गला कसने के बाद शव को मोटरसाइकिल से ले जाया गया और गोमती नदी में फेंक दिया गया. 10 अगस्त को माल थाना क्षेत्र में ककराबाद के पास गोमती नदी से एक अज्ञात शव बरामद हुआ. बाद में राज के परिजनों ने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की.