स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अफसर ने किया सुसाइड, कोलकाता की रहने वाली थीं
प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि SAI अफसर आंद्रेला गौस के सुसाइड की सूचना पति सपन कुमार बल्लभ को दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 9:47 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की एक महिला अधिकारी का शव उनके किराए के कमरे में मिला. महिला अपसर की पहचान 36 वर्षीय आंद्रेला गौस के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता की निवासी थीं. आंद्रेला लखनऊ साई में हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थीं.
मकान मालकिन ने देखा शव: आंद्रेला गौस सरोजनीनगर की मिश्रा कॉलोनी में सुमन नामक महिला के मकान में किराए पर रहती थीं. रविवार दोपहर जब मकान मालकिन किसी काम से आंद्रेला के कमरे की तरफ गईं, तो उन्होंने खिड़की से आंद्रेला की लाश देखी. घबराहट में उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस और पड़ोसियों को इस भयावह मंजर की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला और महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये.
सीएचसी में मृत घोषित: पुलिस टीम ने आनन-फानन में आंद्रेला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सरोजनीनगर पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटना स्थल की गहनता से तलाशी ली और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया. तलाशी के दौरान कमरे से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों पर सस्पेंस बना हुआ है. पुलिस अब महिला के मोबाइल फोन और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की जांच कर रही है.
परिजनों को दी गई सूचना: प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि महिला के पति सपन कुमार बल्लभ और अन्य परिजनों को कोलकाता में सूचित कर दिया गया है. पुलिस को उनके लखनऊ पहुंचने का इंतज़ार है ताकि आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा सके. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर ही मौत की असली वजह और मानसिक स्थिति का पता चल सकेगा.
यह भी पढ़ें- अमेरिका के टैरिफ वार से उबरे भी नहीं थे यूपी के कारोबारी, अब मिडिल ईस्ट वार ने एक्सपोर्ट्स का निकाला दम