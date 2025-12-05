ETV Bharat / state

अगले सप्ताह से लखनऊ से सहारनपुर का सफर आसान, वंदे भारत के संचालन की डेट तय, जानिए रूट

लखनऊ: रेल यात्रियों के लिए अगले सप्ताह से लखनऊ से सहारनपुर पहुंचना काफी आसान होगा. लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली वंदे भारत का लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर तक उद्घाटन तो किया गया था, लेकिन संचालन नहीं शुरू हो सका था. अब इसकी तारीख तय कर दी गई है. 9 दिसंबर से लखनऊ से सीतापुर होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर पहुंचेगी. लखनऊ से सहारनपुर की दूरी 526 किलोमीटर है, जिसे लगभग 7:45 घंटे में वंदे भारत एक्सप्रेस तय करेगी. बता दें, ट्रेन लखनऊ से सीतापुर सिर्फ 50 मिनट में पहुंचाएगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से जनता की सुविधा के लिए 26504/26503 लखनऊ (गोमतीनगर)-सहारनपुर- लखनऊ (गोमतीनगर) वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन लखनऊ (गोमतीनगर) से 9 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) और सहारनपुर से 10 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) किया जाएगा.

ये होगी वन्दे भारत की टाइमिंग: इस ट्रेन के संचालन से विद्यार्थियों, किसानों और प्रोफेशनल यात्रियों को काफी सुविधा होगी. इससे क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में गतिशीलता आएगी. नियमित रूप से 26504 लखनऊ (गोमतीनगर)-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 9 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) लखनऊ (गोमतीनगर) से दोपहर 15.10 बजे प्रस्थान कर डालीगंज से 15.38 बजे, सीतापुर से 16.35 बजे, शाहजहांपुर से 18.10 बजे, बरेली जंक्शन से 19.07 बजे, मुरादाबाद से 20.40 बजे, नजीबाबाद से 21.56 बजे और रुड़की से 22.44 बजे छूटकर सहारनपुर से 23.50 बजे पहुंचेगी.