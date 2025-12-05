ETV Bharat / state

अगले सप्ताह से लखनऊ से सहारनपुर का सफर आसान, वंदे भारत के संचालन की डेट तय, जानिए रूट

6 दिन होगा ट्रेन का संचालन, लखनऊ से सीतापुर सिर्फ 50 मिनट में पहुंचाएगी, 8 कोच लगेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
अगले सप्ताह से लखनऊ से सहारनपुर पहुंचना होगा बेहद आसान (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: रेल यात्रियों के लिए अगले सप्ताह से लखनऊ से सहारनपुर पहुंचना काफी आसान होगा. लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली वंदे भारत का लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर तक उद्घाटन तो किया गया था, लेकिन संचालन नहीं शुरू हो सका था. अब इसकी तारीख तय कर दी गई है. 9 दिसंबर से लखनऊ से सीतापुर होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर पहुंचेगी. लखनऊ से सहारनपुर की दूरी 526 किलोमीटर है, जिसे लगभग 7:45 घंटे में वंदे भारत एक्सप्रेस तय करेगी. बता दें, ट्रेन लखनऊ से सीतापुर सिर्फ 50 मिनट में पहुंचाएगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से जनता की सुविधा के लिए 26504/26503 लखनऊ (गोमतीनगर)-सहारनपुर- लखनऊ (गोमतीनगर) वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन लखनऊ (गोमतीनगर) से 9 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) और सहारनपुर से 10 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) किया जाएगा.

ये होगी वन्दे भारत की टाइमिंग: इस ट्रेन के संचालन से विद्यार्थियों, किसानों और प्रोफेशनल यात्रियों को काफी सुविधा होगी. इससे क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में गतिशीलता आएगी. नियमित रूप से 26504 लखनऊ (गोमतीनगर)-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 9 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (सोमवार को छोड़कर) लखनऊ (गोमतीनगर) से दोपहर 15.10 बजे प्रस्थान कर डालीगंज से 15.38 बजे, सीतापुर से 16.35 बजे, शाहजहांपुर से 18.10 बजे, बरेली जंक्शन से 19.07 बजे, मुरादाबाद से 20.40 बजे, नजीबाबाद से 21.56 बजे और रुड़की से 22.44 बजे छूटकर सहारनपुर से 23.50 बजे पहुंचेगी.

कहां-कहां होंगे स्टॉपेज: अधिकारी ने बताया कि वापसी यात्रा में, 26503 सहारनपुर-लखनऊ (गोमतीनगर) वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसम्बर से सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) सहारनपुर से 05.05 बजे, रुड़की से 05.42 बजे, नजीबाबाद से 06.27 बजे, मुरादाबाद से 08.05 बजे, बरेली जंक्शन से 09.42 बजे, शाहजहांपुर से 11.09 बजे, सीतापुर से 12.38 बजे और डालीगंज से 13.44 बजे छूटकर लखनऊ (गोमतीनगर) 14.05 बजे पहुंचेगी. ये वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोच के साथ चलाई जाएगी.

इस रूट पर लाइन के आस-पास न आने की अपील: यात्री सुविधा के विकास और परिचालनिक सुगमता के लिए यातायात को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल रेलखंड के घाघराघाट-चौकाघाट-बुढ़वल जंक्शन स्टेशनों के बीच नई विद्युतीकृत तृतीय लाइन कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है. आज पूर्वोत्तर परिमंडल के रेल संरक्षा आयुक्त नई विद्युतीकृत रेलवे लाइन का संरक्षा निरीक्षण करेंगे.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी क्षेत्रीय जनता, विशेषकर घाघराघाट-चौकाघाट-बुढ़वल जंक्शन स्टेशनों के बीच नई तृतीय रेलवे लाइन के कमिशनिंग के दौरान समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले निवासी, संरक्षा निरीक्षण (safety inspection) और स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे लाइन पर सतर्कता बरतें. अपने मवेशियों को रेलवे लाइन के आस-पास खुले में न छोड़ें.

यह भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! गोरखपुर छपरा ट्रेन निरस्त, कई ट्रेनों का रूट बदला, यहां जानिए पूरा शेड्यूल

TAGGED:

SCHEDULE ROUTE OF TRAIN
TRAIN TIMING AND STOPPAGE
LUCKNOW TO SAHARANPUR VANDE BHARAT
लखनऊ सहारनपुर नई वंदे भारत ट्रेन
LUCKNOW TO SAHARANPUR VANDE BHARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.