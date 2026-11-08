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Safe diwali TIps; आग से झुलस जाएं तो ना करें ये गलतियां, मक्खन तेल और कोलगेट लगाने से बिगड़ जाएगी हालत

Safe diwali TIps ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : दीपावली के मौके पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए फायर विभाग के साथ अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. पटाखे जलाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में चोटिल लोगों को समय से इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं. राजधानी के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में भी डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है.



केजीएमयू ट्रामा सेंटर के डॉ. प्रेम राज से जानें सुरक्षित दीपावली मनाने के टिप्स. (Video Credit : ETV Bharat)

KGMU ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रेम राज ने सुरक्षित दीपावली मनाने के टिप्स के साथ अस्पताल में व्यवस्थाओं के बाबत जानकारियां ईटीवी भारत की टीम से साझा कीं. डॉ. प्रेम राज ने बताया कि दीपावली को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है. डॉ. प्रेम राज के अनुसार पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनें. बहुत ढीले कपड़े पहनने से बचें. छोटे बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें और उनके साथ किसी बड़े व्यक्ति का होना जरूरी है.