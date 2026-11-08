Safe diwali TIps; आग से झुलस जाएं तो ना करें ये गलतियां, मक्खन तेल और कोलगेट लगाने से बिगड़ जाएगी हालत
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रेम राज ने साझा की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:48 AM IST
लखनऊ : दीपावली के मौके पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए फायर विभाग के साथ अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. पटाखे जलाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में चोटिल लोगों को समय से इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं. राजधानी के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर में भी डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है.
KGMU ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. प्रेम राज ने सुरक्षित दीपावली मनाने के टिप्स के साथ अस्पताल में व्यवस्थाओं के बाबत जानकारियां ईटीवी भारत की टीम से साझा कीं. डॉ. प्रेम राज ने बताया कि दीपावली को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है. डॉ. प्रेम राज के अनुसार पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनें. बहुत ढीले कपड़े पहनने से बचें. छोटे बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें और उनके साथ किसी बड़े व्यक्ति का होना जरूरी है.
जलने पर मक्खन, तेल और टूथपेस्ट बिल्कुल न लगाएं
डॉ. प्रेम राज ने बताया कि पटाखे जलाते समय सावधानी रखने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति आग से झुलस जाता है तो सबसे पहले जले हुए हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. इससे जलन कम करने और चोट को और गंभीर होने से बचाने में मदद मिलती है. जले हुए हिस्से पर मक्खन, तेल या कोलगेट जैसी चीजें बिल्कुल न लगाएं. ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है. जलने के बाद चोट को सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार जलने के बाद संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. अगर चोट गंभीर है या जले हुए हिस्से में ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है तो नजदीकी अस्पताल में तत्काल इलाज कराएं. इलाज में देरी करना नुकसानदायक हो सकता है.
KGMU ट्रॉमा सेंटर में मिलेगा इलाज
डॉ. प्रेम राज के अनुसार किसी व्यक्ति की हालत ज्यादा गंभीर है तो उसे लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में लाया जा सकता है. इसके अलावा KGMU के PRO के माध्यम से भी मरीज और उसके परिजन जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन ले सकते हैं. इसके लिए साझा किए गए फोन नंबर 94530 04209 पर संपर्क कर अपनी समस्या बताई जा सकती है. गंभीर स्थिति होने पर अस्पताल बुलाकर तत्काल इलाज की व्यवस्था भी की जा सकती है.
आग से जलने पर क्या करें और क्या न करें
डॉ. प्रेम राज के मुताबिक आग या पटाखों से जलने पर सबसे पहले जले हुए हिस्से को करीब 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. जले हुए हिस्से पर मक्खन, तेल, घी, टूथपेस्ट या बर्फ बिल्कुल न लगाएं. त्वचा पर फफोले पड़ने पर उन्हें फोड़ने की कोशिश न करें और जले हुए हिस्से पर चिपके कपड़ों को जबरदस्ती न हटाएं. जलने के बाद घरेलू नुस्खे अपनाकर इलाज में देरी न करें. चोट गंभीर होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचें. अगर चेहरे, आंखों या सांस लेने में परेशानी हो तो इसे गंभीरता से लें और तुरंत मेडिकल सहायता लें.
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