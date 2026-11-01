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लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस: फरार इनामी दिव्या शुक्ला दबोची गई

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मणी टोला (नौबस्ता) में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. सर्विलांस (पश्चिम) और सआदतगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित व सटीक कार्रवाई करते हुए घटना में नामजद व लंबे समय से फरार चल रही 25 हजार रुपये की इनामी अभियुक्त दिव्या शुक्ला को दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. इस चर्चित हत्याकांड में पूर्व में 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. दिव्या शुक्ला की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में नामजद सभी आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है.







सुबह हुई गिरफ्तारी: सआदतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर और सर्विलांस पश्चिमी जोन की टीम लगातार वांछितों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी. 1 नवंबर की सुबह करीब 8:05 बजे सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने आईआईएम रोड स्थित कूड़ा चौराहा थाना क्षेत्र दुबग्गा से अभियुक्ता दिव्या शुक्ला (32 वर्ष) पत्नी जितेंद्र तिवारी को उस वक्त दबोच लिया, जब वह छिपने के लिए ठिकाना बदलने की फिराक में थी.