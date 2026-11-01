लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस: फरार इनामी दिव्या शुक्ला दबोची गई
दुबग्गा से गिरफ्तार हुई इनामी दिव्या शुक्ला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:58 PM IST
लखनऊ: सआदतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मणी टोला (नौबस्ता) में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. सर्विलांस (पश्चिम) और सआदतगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित व सटीक कार्रवाई करते हुए घटना में नामजद व लंबे समय से फरार चल रही 25 हजार रुपये की इनामी अभियुक्त दिव्या शुक्ला को दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. इस चर्चित हत्याकांड में पूर्व में 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. दिव्या शुक्ला की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में नामजद सभी आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस गया है.
सुबह हुई गिरफ्तारी: सआदतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर और सर्विलांस पश्चिमी जोन की टीम लगातार वांछितों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी. 1 नवंबर की सुबह करीब 8:05 बजे सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने आईआईएम रोड स्थित कूड़ा चौराहा थाना क्षेत्र दुबग्गा से अभियुक्ता दिव्या शुक्ला (32 वर्ष) पत्नी जितेंद्र तिवारी को उस वक्त दबोच लिया, जब वह छिपने के लिए ठिकाना बदलने की फिराक में थी.
खूनी संघर्ष हुआ था: पुलिस के मुताबिक, 26 अक्टूबर को सआदतगंज के नौबस्ता ब्राह्मणी टोला में बरगद के पेड़ के पास चबूतरा निर्माण और खाली जमीन पर वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. आरोपी पक्ष ने एकजुट होकर वादिनी के पति शिवेंद्र तिवारी उर्फ शम्भू, जेठ शिवाजी तिवारी और भतीजे सुयश तिवारी को घेर लिया. लाठी-डंडों, पत्थरों से पीटने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर तीनों की नृशंस हत्या कर दी गई थी. मामले में थाना सआदतगंज पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 191(3), 190 और 103(1) के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
सभी मुख्य अभियुक्त सलाखों के पीछे: पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के निर्देशन में गठित टीमों ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला समेत 7 आरोपियों को अलग-अलग तिथियों (26, 27 और 31 अक्टूबर) में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. एकमात्र वांछित चल रही दिव्या शुक्ला पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था, जिसे रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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