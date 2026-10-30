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लखनऊ तिहरे हत्याकांड में एक्शन तेज, DGP और ACS होम मौका-ए-वारदात पर पहुंचे; आरोपी के मकान की नापजोख शुरू

पार्किंग विवाद में गई थी तीन लोगों की जान: नए वीडियो सामने आने के बाद फिर गरमाया मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पुराने लखनऊ के सआदतगंज स्थित ब्राह्मणी टोला में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है. शुक्रवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मौका-ए-वारदात पहुंचे.

दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी बात सुनी. अधिकारियों ने परिजनों को मामले में सख्त कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा दिलाया.