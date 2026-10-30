लखनऊ तिहरे हत्याकांड में एक्शन तेज, DGP और ACS होम मौका-ए-वारदात पर पहुंचे; आरोपी के मकान की नापजोख शुरू
लखनऊ के सआदतगंज में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण ने मौका-ए-वारदात का मुआयना किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:17 PM IST
लखनऊ: पुराने लखनऊ के सआदतगंज स्थित ब्राह्मणी टोला में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है. शुक्रवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मौका-ए-वारदात पहुंचे.
दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी बात सुनी. अधिकारियों ने परिजनों को मामले में सख्त कार्रवाई और सुरक्षा का भरोसा दिलाया.
पीड़ित परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा: डीजीपी राजीव कृष्ण ने परिजनों से कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी. अधिकारियों ने परिवार से घटना से जुड़ी जानकारी भी ली. साथ ही, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया.
पार्किंग और चबूतरे के विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या: यह वारदात 26 अक्टूबर को सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में हुई थी. यहां पार्किंग और चबूतरे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और आरोप है कि ऋषभ शुक्ला ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोलीबारी में शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू, उनके भाई शिवाजी तिवारी और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई थी.
वारदात के वीडियो सामने आने के बाद फिर गरमाया मामला: एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो सामने आए, जिनमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फिर गोली चलने की घटना दिखाई दे रही है. एक अन्य वीडियो में पुलिस आरोपी ऋषभ को पकड़ती और उसके पास से पिस्टल बरामद करती नजर आ रही है. इन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और घटना से जुड़े कई सवाल फिर चर्चा में आ गए.
आरोपी के मकान पर कार्रवाई की तैयारी, LDA ने शुरू की नापजोख: हत्याकांड के बाद अब आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान के कथित अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई तेज हो गई है. शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और मकान की नापजोख शुरू कर दी. घटना के बाद आरोपी के मकान के अवैध हिस्से पर कार्रवाई की मांग उठी थी. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि पहले की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और अवैध निर्माण को पूरी तरह नहीं हटाया गया.
परिजनों ने पहले भी उठाए थे कार्रवाई पर सवाल: पीड़ित परिवार का कहना था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती. अब एलडीए की टीम दोबारा मशीनों के साथ मौके पर पहुंची है. इसी बीच हत्याकांड के नए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ी है. शुक्रवार को डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने मौका-ए-वारदात का निरीक्षण कर परिवार को न्याय दिलाने और सुरक्षा का भरोसा दिया.
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