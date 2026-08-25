ETV Bharat / state

लखनऊ के सआदतगंज में धार्मिक टिप्पणी पर हंगामा: 3 नामजद और 250 अज्ञात पर FIR दर्ज

धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अमर्यादित नारेबाजी करने पर पुलिस ने 3 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
कार पर चढ़कर बनाए वीडियो और सोशल मीडिया पर पोस्ट किये. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ के पुराने शहर सआदतगंज इलाके में धार्मिक भावनाओं को भड़काने और माहौल खराब करने की एक गंभीर साजिश सामने आई है. सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु और सहाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कुछ युवकों ने भीड़ जुटाकर जुलूस निकाला. इतना ही नहीं, कार पर चढ़कर विवादित नारेबाजी की और खुद ही सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया.

कार की छत पर चढ़कर की नारेबाजी: मदरसा संचालक की शिकायत पर सआदतगंज पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को नामजद कर करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, कश्मीरी मोहल्ला निवासी जिया हसन, मुफ्तीगंज निवासी हैदर अली और वजीरबाग निवासी साहिल ने बुनियादबाग क्षेत्र में धर्मगुरु और सहाबा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां शुरू कीं. इसके बाद आरोपियों ने करीब 250 लोगों की भीड़ जुटा ली और टापे वाली गली में कार की छत पर चढ़कर उकसाने वाले नारे लगाते हुए जुलूस निकाला.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो: आरोपियों ने जुलूस और विवादित नारेबाजी के दौरान खुद सेल्फी मोड में मोबाइल से वीडियो शूट किया. सोमवार को इन वीडियोज को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश पनप गया और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई. वजीरबाग स्थित मदरसे के संचालक हाफिज मोहम्मद जैद ने वीडियो देखने के बाद थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सौहार्द बिगाड़ने का जानबूझकर प्रयास किया गया है.

सर्विलांस टीम उपद्रवियों की पहचान में जुटी: सआदतगंज थाना प्रभारी संतोष आर्य ने बताया कि मदरसा संचालक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया है. नामजद आरोपी जिया हसन, हैदर अली, साहिल और करीब 250 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपियों द्वारा खुद पोस्ट किया गया वीडियो ही अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा कानूनी साक्ष्य बन चुका है. पुलिस की साइबर और सर्विलांस टीम वीडियो फुटेज की जांच कर भीड़ में शामिल अन्य चेहरों की पहचान करने और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: पिता ही बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक, अयोग्य साबित होने तक कस्टडी से इंकार नहीं

TAGGED:

SAADATGANJ FIR CONTROVERSY
LUCKNOW POLICE ACTION
SAADATGANJ VIRAL VIDEO CASE
LUCKNOW LAW AND ORDER
LUCKNOW SAADATGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.