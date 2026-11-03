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अकेली महिला के घर में घुसा पड़ोसी, दुष्कर्म कर हुआ फरार

अकेली महिला पर हमला ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ग्रामीण इलाके महिगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार रात घर में अकेली मौजूद 55 वर्षीय महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले चाट विक्रेता ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया. महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट भी की. चीख-पुकार सुनकर जब आसपास हलचल हुई तो आरोपी मौके से भाग निकला. पीड़िता ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और सुरक्षा की गुहार लगाई. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद अभियोग पंजीकृत कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.



​चाट खिलाने के बहाने घर में घुसा: पीड़िता के मुताबिक, सोमवार रात करीब 9:38 बजे वह अपने घर में अकेली थी. तभी उसके घर के ठीक सामने रहने वाला 40 वर्षीय प्रमोद मौर्या शराब के नशे में धुत होकर चाट खिलाने के बहाने जबरन घर के भीतर दाखिल हो गया. घर में घुसते ही उसने महिला के साथ बदसलूकी और जबरदस्ती शुरू कर दी. जब पीड़िता ने कड़ा विरोध जताया, तो नशे में धुत आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. महिला के लगातार शोर मचाने पर वह धमकी देते हुए भाग निकला.