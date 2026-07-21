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लखनऊ में 'ऑपरेशन कवच' का चाबुक: दो दिन में 126 डग्गामार और स्लीपर बसों का चालान, 32 बसें सीज

अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को कुल 60 बसों का चालान करते हुए 18 बसों को मौके पर ही सीज किया गया. दूसरे दिन मंगलवार को डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधेश्याम के निर्देशन और लखनऊ संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने यह अभियान चलाया.

लखनऊ: परिवहन विभाग के नियमों का मखौल उड़ाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहीं लंबी दूरी की बसों पर दो दिन तक 'ऑपरेशन कवच' अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. इस दो दिवसीय अभियान में परिवहन विभाग ने ऐसी 126 अनधिकृत बसों का चालान किया और 32 बसों को तुरंत सीज कर दिया.

कई प्रमुख मार्गों पर चली चेकिंग: प्रवर्तन टीमों ने ताबड़तोड़ अभियान चलाकर सड़कों पर नियम विरुद्ध दौड़ रही अनधिकृत बसों के संचालन पर कड़ा प्रहार किया. आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि आलमबाग चौराहा से नहरिया रोड, पीजीआई मार्ग, सुल्तानपुर रोड पर अहिमामऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और पॉलीटेक्निक कमता अयोध्या मार्ग पर कुल चार टीमों ने कार्रवाई की. इन गठित टीमों में परिवहन विभाग, राज्य कर विभाग, परिवहन निगम और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. चेकिंग अभियान के दौरान सीज की गई ये सभी बसें परमिट शर्तों का खुला उल्लघंन करते हुए संचालित पाई गईं.

छत पर कमर्शियल माल ढोने पर शिकंजा: नियमों को ताक पर रखकर स्लीपर बसों की छत पर भारी व्यावसायिक माल लाद कर ढुलाई की जा रही थी, जिन्हें परमिट शर्तों के उल्लघंन में तुरंत सीज किया गया. इन संदिग्ध वाहनों में राज्य कर विभाग (जीएसटी) की टीम ने भी लादे गए माल की गहन जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की. परमिट शर्तों के उल्लघंन में संचालित पाई गईं सभी बसों के परमिटों को निरस्त करने के लिए संबंधित अथारिटी को संस्तुति भेजी जाएगी. इस पूरे 'ऑपरेशन कवच' अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ अलोक कुमार यादव व आस्था बंसल पूरी तरह मुस्तैद रहे.

संयुक्त टीम ने लिया कड़ा एक्शन: साथ ही यात्री/मालकर अधिकारी उन्नाव विनय कुमार पाण्डेय, यात्री/मालकर अधिकारी हरदोई खेमानन्द पाण्डेय और यात्री/मालकर अधिकारी सीतापुर आब्दीन अहमद भी इस दौरान उपस्थित रहे. इनके अलावा राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और स्थानीय यातायात पुलिस के कई अन्य अधिकारी भी कार्रवाई में शामिल थे.

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