लखनऊ आरटीओ का एक्शन; ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन सीज, इनफार्मर गिरफ्तार

खनन विभाग के साथ मिलकर परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे धरपकड़.

लखनऊ एआरटीओ का एक्शन.
लखनऊ एआरटीओ का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसी के अनुपालन में खनन अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे हैं. अभियान के दौरान तमाम ओवरलोड वाहन पकड़े और सीज किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को टीम ने 16 वाहन सीज किए और कई के चालान किए. इसके अलावा प्रवर्तन टीम की लोकेशन बताने वाले संदिग्ध इनफार्मर को भी गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी देते लखनऊ एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक यादव. (Video Credit : ETV Bharat)




लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) आलोक यादव ने बताया कि ओवरलोड वाहनों की चेकिंग अभियान के दौरान 16 बड़े छोटे ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं. लखनऊ के मड़ियांव, सैदपुर, सरोजनीनगर थाने व ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय परिसर में सीज वाहनों को खड़ा किया गया है. इस कार्रवाई में खनन अधिकारी भी शामिल रहे. इसके अलावा परिवहन विभाग की चेकिंग टीम की लोकेशन व गतिविधियों की जानकारी ओवरलोड वाहन चालकों और मालिकों के देने वाले एक संदिग्ध इनफार्मर (पार्सल) को सरोजनीनगर क्षेत्र से पकड़ा गया है. यह शख्स चेकिंग अधिकारियों की गाड़ियों का पीछा करता था. सरोजनीनगर पुलिस उसकी जांच कर रही है.

सीज किए ओवरलोड वाहन.
सीज किए ओवरलोड वाहन. (Photo Credit : ETV Bharat)
सीज किए ओवरलोड वाहन.
सीज किए ओवरलोड वाहन. (Photo Credit : ETV Bharat)
बता दें, कुछ माह पहले एसटीएफ को ओवरलोड वाहनों के संचालन की शिकायत मिली थी. जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ऐसे संदिग्ध तत्वों को गिरफ्तार किया था जो ओवरलोड वाहनों को पास कराने का काम करते थे. एसटीएफ की टीम ने विभिन्न थानों में परिवहन विभाग के एआरटीओ और पीटीओ के साथ ही सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी. इसके बाद परिवहन विभाग ने कई अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई भी की.

संपादक की पसंद

