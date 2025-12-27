लखनऊ में आज शाम 6 बजे से इन रास्तों पर न जाएं, रूट डायवर्जन लागू, जानिए

ETV Bharat / state

लखनऊः ​राजधानी लखनऊ के तिलक मार्ग पर शनिवार 27 दिसंबर को आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है. यह व्यवस्था शाम 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. अगर आप आज शाम इस इलाके से गुजरने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर कर लें.


इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध

​जियामऊ मोड़ से आवाजाही बंद: जियामऊ मोड़ से कार्यक्रम स्थल, डालीबाग तिराहा, मस्जिद तिराहा और दैनिक जागरण चौराहा की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे.

इस रास्ते पर न जाएं: दैनिक जागरण चौराहा, मस्जिद चौराहा और डालीबाग चौराहा से डीजीपी आवास (कार्यक्रम स्थल) और जियामऊ मोड़ की तरफ ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा.

इन वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग

​जियामऊ की तरफ जाने वाले वाहन 1090 चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, डालीबाग तिराहा या गोल्फ क्लब/बंदरियाबाग चौराहा होकर निकल सकेंगे.

​दैनिक जागरण की ओर से आने वाले वाहन पीएनटी चौराहा, 1090 चौराहा या सिकंदरबाग चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा पाएंगे.

आपातकालीन स्थिति के लिए छूट: डीसीपी ​ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को नहीं रोका जाएगा. वैकल्पिक मार्ग न होने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंधित रास्तों से भी सुरक्षित निकाला जाएगा. किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.


शाम 6 बजे से जियामऊ और दैनिक जागरण चौराहे के आसपास का इलाका सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन मार्ग का ही उपयोग करें.

