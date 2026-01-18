ETV Bharat / state

लखनऊ में कल से तीन दिनों तक इन रास्तों का ट्रैफिक बदला रहेगा

लखनऊ में कल से तीन दिनों तक इन रास्तों का ट्रैफिक बदला रहेगा. ( etv bharat )

लखनऊः राजधानी के हजरतगंज इलाके में स्थित विधान भवन में 18 से 23 जनवरी तक 86 वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा. इसे लेकर विधानभवन व इसके आस-पास 19 जनवरी से 21 जनवरी तक सुबह आठ बजे से लेकर रात्रि आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा.



इन वाहनों को रहेगी छूट: ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक प्रतिबन्धित मार्ग पर एम्बुलेन्स, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को अनुमति रहेगी. इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है.





इन रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा