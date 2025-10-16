लखनऊ में आज इन रास्तों पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जरूर जानिए ये विकल्प?
बाबा चांडू साई महाराज के निधन की अंतिम यात्रा के चलते ट्रैफिक पुलिस ने लागू किया डायवर्जन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 7:54 AM IST
लखनऊः बाबा चांडू साई महाराज के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा के चलते आज शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. अनुयायियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए, बांग्ला बाजार, बाराबिरवा, गीता पल्ली और आलमबाग क्षेत्र में कई रास्तों पर सामान्य यातायात रोककर वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा. आम जनता से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
यातायात पुलिस द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है. अंतिम यात्रा के सुचारु संचालन और आम जनता की सुविधा के लिए कई रास्तों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
इन रास्तों पर आज रूट डायवर्जन लागू
- बांग्ला बाजार से बाराबिरबा चौराहा की ओर
- गीता पल्ली तिराहा से बाराबिरबा की ओर
- बाराबिरबा चौराहा से बांग्ला बाजार की ओर
- टीएन वाजपेई चौक/आलमबाग टेढ़ी पुलिया से आलमबाग चौराहा की ओर
- शहीद पथ / पिकडली चौराहा से बाराबिरबा चौराहा की ओर
- पकड़ी पुल से बाराबिरबा चौराहा की ओर
इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल
- बांग्ला बाजार से सर्विस रोड होते हुए स्काई हिल्टन तिराहा, लोकबंधु चौराहा.
- गीता पल्ली तिराहा से बाराबिरबा जाने के लिए जेल हाउस चौराहा से फतेह अली तिराहा होते हुए.
- बाराबिरबा चौराहा से बांग्ला बाजार की ओर जाने वाला यातायात पीकेडली, लोक बंधु चौराहा होते हुए निकेलगा.
- टीएन वाजपेई चौक / आलमबाग टेढ़ी पुलिया से आलमबाग चौराहा की ओर जाने वाले सीपीएच कॉलोनी तिराहा, फतेह अली तिराहा, जेल हाउस चौराहा होते हुए निकलेंगे.
- शहीद पथ / पिकडली चौराहा से बाराबिरबा चौराहे की ओर जाने वाले लोकबंधु चौराहा, पावर हाउस चौराहा होते हुए निकलेंगे.
- पकड़ी पुल से बाराबिरबा चौराहा की ओर जाने वाले गीता पल्ली तिराहा, जेल हाउस चौराहा होते हुए निकलेंगे.
यातायात पुलिस की अपील: डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने य जनसामान्य से अपील की है कि अति आवश्यक न होने पर वे उक्त मार्गों का प्रयोग करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
चिकित्सकीय आपातकाल में छूट: सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, शव वाहन, फायर सर्विस, और स्कूली वाहन इत्यादि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान अनुमति दी जाएगी. ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ेंः पीलीभीत का कैक्टस मैन; हर्षल ने छत पर बसा डाली 'कांटों की दुनिया', 400 से ज्यादा प्रजातियां, 50 साल तक पुराने पौधे
ये भी पढ़ेंः उम्र 4 साल, वजन 16 क्विंटल, कमाई 4 लाख महीना; मिलिए हरियाणा के 'जोरावर' से जिसने मेरठ में मचाया तहलका