लखनऊ में आज इन रास्तों पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जरूर जानिए ये विकल्प?

लखनऊः बाबा चांडू साई महाराज के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा के चलते आज शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. अनुयायियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए, बांग्ला बाजार, बाराबिरवा, गीता पल्ली और आलमबाग क्षेत्र में कई रास्तों पर सामान्य यातायात रोककर वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा. आम जनता से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.





यातायात पुलिस द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है. अंतिम यात्रा के सुचारु संचालन और आम जनता की सुविधा के लिए कई रास्तों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

इन रास्तों पर आज रूट डायवर्जन लागू

