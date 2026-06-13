दागदार खाकी : पैसे दोगुना करने का लालच देकर गाड़ी में बिठाकर की लूट, कांस्टेबल सहित 4 आरोपी गिरफ्तार
चिनहट थाने में बीते 11 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:04 PM IST
लखनऊ : निवेश के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लखनऊ पुलिस ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पूर्ण सिंह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. इसी मामले में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर वांछित है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. ये लोग मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे.
डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि घटना के बाबत 11 जून को चिनहट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनसे, उनके भाई व मित्र को मोटा मुनाफा देने के लालच में आरोपियों ने बुलाया और इसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर अगवा किया. जिसके बाद उनसे पांच लाख रुपये की लूट की गई.
डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला आरोपी लोगों को कंपनी में निवेश के नाम पर लालच देते हैं. फिर उन्हें निवेश की स्कीम समझने के लिए और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं. इसके बाद फर्जी पुलिसवाले बनकर उनके साथ लूट करते हैं. आरोपी संगठित तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए.
इसी क्रम में चार आरोपियों जावेद हुसैन, प्रवेश त्रिपाठी, आसिफ और पूरन सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पूर्ण सिंह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. इसी मामले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जय प्रकाश वांछित है. आरोपियों के पास से 1 लाख 25 हजार रुपये व घटना के दौरान उपयोग की गई दो कारें बरामद की गई हैं.
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