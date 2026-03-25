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सड़क सुरक्षा संवाद; परिवहन मंत्री ने कहा-युवा वर्ग ही जागरूक समाज की नींव

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में स्काउट गाइडस, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स हुए शामिल.

सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह.
सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:51 AM IST

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लखनऊ : सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. “युवा वर्ग को इस अभियान से जोड़कर हम एक मजबूत और जागरूक समाज की नींव रख रहे हैं, जो भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. ये विचार उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बीते मंगलवार को “सड़क सुरक्षा संवाद” कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए.

सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

परिवहन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय “सड़क सुरक्षा संवाद” कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सुनिश्चित हो सकती है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यवहार से देश को सुरक्षित बनाएं. उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और स्काउट-गाइड का आह्वान किया.

सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में संबोधित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह .
सड़क सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में संबोधित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह . (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवहन मंत्री ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब सड़क सुरक्षा और सामाजिक योगदान में स्काउट-गाइड का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें. सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में 50 प्रतिशत की कमी लाना है.

प्रतिभागियों को सम्मानित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह.
प्रतिभागियों को सम्मानित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)


‘सड़क सुरक्षा दूत’ बनकर लोगों को जागरूक करें


परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए स्काउट गाइड प्रशिक्षिकों को आधारभूत नियमों, संकल्पनाओं और दुर्घटनाओं में त्वरित प्राथमिक सहायता हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा. इन प्रशिक्षिकों के माध्यम से जिलों में स्कूल स्तर से गठित सभी स्काउट गाइड इकाईयों तक इसे विस्तारित किया जाएगा. इसके अलावा एक प्रायोगिक चरण में एनसीसी और एनएसएस युवाओं को भी प्रदेश स्तर पर सड़क सुरक्षा से जोड़ने की योजना है, क्योंकि इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी है.

प्रतिभागियों को सम्मानित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह.
प्रतिभागियों को सम्मानित करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवहन आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा संवाद प्रदेश के सभी जनपदीय स्तर स्काउट एवं गाइड इकाईयों को सड़क सुरक्षा की मुहिम से जोड़ने और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है. कहा कि “सड़क सुरक्षा संवाद का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है. जब स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस जैसे अनुशासित युवा इस अभियान से जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है. हम चाहते हैं कि ये प्रशिक्षित युवा अपने-अपने क्षेत्रों में ‘सड़क सुरक्षा दूत’ बनकर लोगों को जागरूक करें और जरूरत पड़ने पर दुर्घटना में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाएं. परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर शिक्षा, प्रवर्तन और इंजीनियरिंग तीनों स्तरों पर लगातार कार्य कर रहा है.



स्काउट गाइड, एनएसएस कैडेट्स को दी जा रही ट्रेनिंग

दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन मंगलवार को प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए लगभग 300 स्काउट-गाइड प्रशिक्षकों और 100 एनएसएस कैडेट्स को सड़क सुरक्षा के मूलभूत नियमों, यातायात अनुशासन और दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्राथमिक सहायता (फर्स्ट रिस्पॉन्स) देने के लिए प्रशिक्षित किया गया. इन प्रशिक्षकों के माध्यम से यह ज्ञान स्कूल स्तर तक पहुंचाया जाएगा. कार्यक्रम के अंतर्गत कुल सात प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं.





कार्यक्रम में विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी अमित कुमार, स्टेट चीफ कमिश्नर भारत स्काउट एवं गाइड डॉ. प्रभात कुमार, आईआरटीई के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह, अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) आरके विश्वकर्मा, अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) मयंक ज्योति सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मंच पर मौजूद रहे. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राधे श्याम, डीटीसी विदिशा सिंह, आरटीओ लखनऊ जोन संजय तिवारी, आरटीओ (प्रवर्तन) लखनऊ जोन प्रभात पाण्डेय, आरटीओ (प्रवर्तन) अखिलेश द्विवेदी, एआरटीओ (प्रशासन), प्रदीप कुमार सिंह, एआरटीओ (ट्रांसगोमती) हिमांशु जैन, एआरटीओ(प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव, यात्री कर अधिकारी अनिता वर्मा, पीटीओ सूर्य प्रताप देव, पीटीओ आभा त्रिपाठी, एमवीआई,विष्णु कुमार, एमवीआई प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे.


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