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लखनऊ में यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क धंसी; गड्ढे में गिरा बाइकसवार बाल-बाल बची जान, बरेली में जलभराव बना मुसीबत

लखनऊ/बरेली : नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के दावों पर बारिश कहर बनकर गिर रही है. बारिश के दौरान लखनऊ में आईटी चौराहे के पास यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क धंसने से करीब आठ फिट गहरा गड्ढा हो गया. जिसमें एक बाइकसवार गिर गया. हालांकि बाइकसवार को आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं बरेली में जल निकासी व्यवस्था चौपट होने से शहर के तमाम इलाकों में जलभराव हो गया. कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया.

बारिश ने खोली प्रशासनिक तैयारियों की पोल. (Video Credit : ETV Bharat)

लखनऊ में घटना उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री, लखनऊ के पूर्व मेयर और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा के घर के पास हुई है. पिछले साल भी यहां सड़क फट गई थी. तब भी पाइपलाइन में रिसाव हुआ था. समस्या का समाधान जल निगम ने ठीक से नहीं कराया. इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने ऊपर से सड़क बना दी. बुधवार सुबह 9 बजे यहां फिर से वही सड़क धंस गई. जिसमें बाइक चालक की जान बाल बाल बची.





लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता सचिन कुमार का कहना है कि वह जल्द ही मौके पर पहुंचकर पूरा परीक्षण करेंगे और सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा. फिलहाल मौके पर पुलिस ने डायवर्जन लगा दिया है. बैरिकेड करके लोगों को दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी गई है. इस वजह से पीक ऑवर्स में जाम लग रहा है. प्रत्यक्षदर्शी रवि प्रकाश शुक्ला ने बताया कि हम लगातार मांग उठा रहे हैं कि पाइपलाइन को नए सिरे से बदला जाए. इसके बावजूद प्रशासन अनसुनी कर रहा है. इससे पहले इस तरह की घटनाएं विकासनगर में हुई इस सड़क पर भी हुई. इसके बावजूद जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रंग रही. एक