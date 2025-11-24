लखनऊ में सड़क हादसा, ससुराल जा रहे युवक को कार ने कुचला, मौत
दो छोटे बच्चे और पत्नी गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.
Published : November 24, 2025 at 7:56 AM IST
लखनऊः लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र में रविवार शाम लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया. लालपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए. सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल रायबरेली जा रहा था.
निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे: थाना प्रभारी निगोहा अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील कश्यप (38 वर्ष) के रूप में हुई है. वह अकबरपुर बेनीगंज, निगोहां का रहने वाला था. सुनील पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चों के साथ बाइक से रविवार को रायबरेली के बछरावां स्थित तोड़कपुर गांव में एक निमंत्रण में शामिल होने जा रहे थे. लालपुर पेट्रोल पंप के पास उनकी बाइक को एक स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों का इलाज जारी: सूचना मिलते ही निगोहां पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मोहनलालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया. उनकी पत्नी सुनीता और दोनों बच्चों का इलाज जारी है. परिजनों की तहरीर पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
