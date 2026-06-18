ETV Bharat / state

यूपी में दो अलग अलग हादसों में चार की मौत, 6 घायल

लखनऊ/झांसी: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से दो बाइक सवार की मौत हो गई. जबकि, झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में दुल्हन के लिए पूजा करने जा रही बहन और मामी को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी. जिससे 19 वर्षीय रोशनी और 38 वर्षीय गीता देवी की मौत हो गई, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.



सरोजिनी नगर एस एस आई हरिद्वारी लाल के मुताबिक, मोहनलालगंज के रानीखेड़ा स्थित हरिकंश गढ़ी निवासी रामसेवक यादव (50) रविवार को अपने साढ़ू रामू यादव (45) नकरहा गांव निवासी के घर गए थे. गुरुवार को दोनों एक ही बाइक से किसान पथ होते हुए हरिकंश गढ़ी लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक डंपर में ही फंस गई. बाइक चला रहे रामू यादव और पीछे बैठे रामसेवक यादव सड़क पर गिर पड़े, जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर भाग निकला और बाइक को लगभग दो किलोमीटर तक घसीटता रहा.

सड़क पर घिसटती बाइक देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची सरोजनी नगर पुलिस ने डंपर का पीछा कर उसे बिजनौर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ कर रही है.