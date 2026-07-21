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लखनऊ के गुडंबा में सड़क हादसा: मलिहाबाद से शूटिंग कर लौट रहे भोजपुरी अभिनेता रोहित शर्मा की मौत

लखनऊ के गुडंबा में शूटिंग से लौट रहे 26 वर्षीय भोजपुरी अभिनेता व निर्देशक रोहित शर्मा को ट्रक ने कुचला. इलाज के दौरान मौत.

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शूटिंग से लौट रहे भोजपुरी एक्टर और निर्देशक रोहित शर्मा की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: गुडंबा थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर मंगलवार तड़के रॉन्ग साइड से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार भोजपुरी अभिनेता और निर्देशक रोहित शर्मा (26) को कुचल दिया. मलिहाबाद से शूटिंग कर लौट रहे रोहित की लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त शोभित की हालत गंभीर है. गुडंबा पुलिस ने ट्रक और चालक की पहचान कर उसकी तलाश में दबिश शुरू कर दी है. मूल रूप से कुशीनगर तुरपट्टी के रहने वाले रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ लखनऊ के चिनहट कमता, शंकरपुरी कॉलोनी में रहते थे.

रॉन्ग साइड से आए बेकाबू ट्रक ने रौंदा: वह भोजपुरी फिल्मों में अभिनय और निर्देशन के साथ-साथ आईटीआई सेकंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहे थे. रोहित के छोटे भाई मंजेश शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम रोहित अपने दोस्त शोभित के साथ मलिहाबाद में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे. मंगलवार तड़के करीब 4 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. टेढ़ी पुलिया से मुंशीपुलिया मार्ग पर गुडंबा स्थित टीवीएस शोरूम के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर तोड़ दिया और रॉन्ग साइड में आकर रोहित की बाइक को सीधे टक्कर मार दी.

गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती: टक्कर इतनी भीषण थी कि रोहित का हेलमेट चकनाचूर हो गया और उनके सिर व दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं. वारदात को अंजाम देने के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में रोहित को राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया, जहां दोपहर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल उनके दोस्त शोभित का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

भीषण टक्कर से चकनाचूर हुआ हेलमेट: परिजनों ने बताया कि घर की आर्थिक जिम्मेदारियों के चलते रोहित ने कुछ समय के लिए फिल्मी करियर से ब्रेक लिया था. हाल ही में उन्हें दोबारा शूटिंग का काम मिला था, जिसे लेकर वह काफी खुश थे. रोहित के पिता मगन शर्मा फर्नीचर का काम करते हैं. जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां गायत्री देवी बेसुध हो गईं और परिवार में मातम छा गया.

सीसीटीवी से हुई आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान: गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी और तकनीकी जांच से आरोपी ट्रक का नंबर और चालक की पहचान कर ली गई है. पुलिस की टीम आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.

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