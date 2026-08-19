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लखनऊ सावन मेले में झूले का बकेट टूटा, 3 युवतियां घायल; एक को मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ

लखनऊ सावन मेले में झूले का बकेट टूटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर सावन महोत्सव में मंगलवार शाम तेजी से घूम रहे झूले का एक बकेट अचानक टूटकर नीचे आ गिरा. हादसे की चपेट में आने से झूले में सवार और आसपास मौजूद तीन युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

इनमें से एक किशोरी को मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है. हादसे के बाद मेला परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. वहीं, घटना के तुरंत बाद झूला संचालक मौके से फरार हो गया.

​​​एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि विभूतिखंड के विजयीपुर निवासी सूर्या निवासी ने बताया कि मंगलवार शाम वह अपनी बहनों इशिका, अंकिता, नैंसी, अनामिका और दोस्त आयुष के साथ इंदिरा नगर सावन महोत्सव घूमने आए थे.

सभी लोग मेला परिसर में बड़े झूले पर झूल रहे थे. शाम को झूले का एक बकेट अचानक टूटकर हवा में असंतुलित हो गया और सीधे अंकिता के चेहरे से जा टकराया.

​इस भीषण टक्कर की चपेट में आने से नैंसी और विमल नगर निवासी निशा कुमारी भी बुरी तरह जख्मी होकर लहूलुहान हो गईं. झूले पर बैठे अन्य लोग भी झटकों के कारण मामूली रूप से चोटिल हुए.

​पीड़ित परिवार का आरोप है कि बकेट टूटने और चीख-पुकार मचने के बावजूद संचालक ने झूला फौरन नहीं रोका. लोगों के लगातार चिल्लाने और विरोध करने के काफी देर बाद झूले को रोका गया. इस बीच मौका पाकर आरोपी ऑपरेटर झूले से कूदकर भीड़ का फायदा उठाते हुए भाग निकला.