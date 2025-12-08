ETV Bharat / state

खुलासा; जमीन और पेंशन की लालच में हुई थी दृष्टिहीन की हत्या, भाई ने बेटे संग मिलकर मारी थी गोली

लखनऊ दुबग्गा के टांड़ खेड़ा गांव की घटना. जमीन और पेंशन की लालच में वारदात का अंजाम दिया.

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : दुबग्गा के टांड़ खेड़ा गांव में दृष्टिहीन वीरेंद्र उर्फ डोंगा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक दृष्टिहीन की हत्या उसी के सगे बड़े भाई नरेंद्र उर्फ भुल्लू ने अपने बेटे जितेंद्र उर्फ अन्नू के साथ मिलकर की थी. हत्या की वजह जमीन विवाद और मां की पेंशन थी. घटना के बाद बाइक से भागते आरोपी पिता-पुत्र सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए था. जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



​इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव कुमार ने बताया कि ​हत्या की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था. साजिश के तहत नरेंद्र ने अपने पोते चिराग को गाँव में रेकी करने भेजा था. बीते शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे चिराग ने फोन पर वीरेंद्र की लोकेशन बताई. उस वक्त वीरेंद्र गांव के ही सुरेश के घर के सामने बनी सूखी हौद पर बैठा था. सूचना मिलने पर नरेंद्र उर्फ भुल्लू और जितेंद्र उर्फ अन्नू अपाचे बाइक पर मौके पर पहुंचे और वीरेंद्र को गोली मार दी. घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे, लेकिन रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकार्ड हो गई.

​इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के अनुसार हत्या की मुख्य वजह जमीन विवाद और मां की पेंशन थी. मां अशोका पिछले छह महीने से वीरेंद्र के साथ मायके में रह रही थीं. जिससे बड़ा बेटा नरेंद्र उर्फ भुल्लू नाराज़ था. इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस पूछताछ में पता चला कि नरेंद्र ने अपने बेटे जितेंद्र उर्फ अन्नू के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची थी. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

TAGGED:

MURDER IN LUCKNOW
LUCKNOW CRIME
रिश्तों का कत्ल
BLIND MAN MURDERED IN LUCKNOW
MURDER CASE REVEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.