लखनऊ में रिटायर्ड होमगार्ड ने खुद को मारी गोली; लम्बे समय से चल रहे थे बीमार

लखनऊ: रिटायर्ड होमगार्ड ने रविवार को अपनी ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि मृतक मदन गोपाल वर्मा पिछले लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इसी तकलीफ व मानसिक तनाव के चलते उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

​मृतक की पहचान कृष्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित कनौसी गांव निवासी मदन गोपाल वर्मा (65) पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल वर्मा के रूप में हुई है. मदन ने अपने घर के भीतर अपनी ही लाइसेंसी 12 बोर की राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मदन गोपाल वर्मा होमगार्ड विभाग से सेवानिवृत्त थे.