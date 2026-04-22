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Terror Funding का डर दिखाकर लखनऊ की रिटायर्ड महिला डॉक्टर से 1.55 करोड़ की ठगी, ATS-NIA अधिकारी बनकर किया फोन

लखनऊ : साइबर ठगों ने टेरर फंडिंग का डर दिखाकर एक सेवानिवृत्त महिला डॉक्टर से 1.55 करोड़ रुपये की ठगी कर डाली. जालसाजों ने खुद को एटीएस और एनआईए अधिकारी बताकर महिला डाॅक्टर को घंटों डिजिटल अरेस्ट रखा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. वारदात शहर के पाॅश इलाके हजरतगंज में रहने वाली महिला डाॅक्टर से हुई है. ऐसे में पुलिस के साइबर सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.













हजरतगंज निवासी ​डॉ. जिया सुल्ताना के अनुसार 11 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उनके पास एक फोन आया था. फोन करने वाले ने खुद को लखनऊ हेडक्वार्टर का इंस्पेक्टर आकाश शर्मा बताया. दावा किया कि Aadhaar नंबर किसी गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधि (टेरर फंडिंग) में इस्तेमाल हुआ है. डराया गया कि मामले से बचने के लिए पुणे स्थित एटीएस विभाग से एनआईसी सर्टिफिकेट लेना होगा. साथ ही सख्त हिदायत दी कि इस बारे में किसी से भी बात न करें. बाद में एक अन्य ने खुद को प्रेम कुमार एनआईए चीफ बताते हुए धमकाया और बैंक खातों की पूरी जानकारी हासिल कर ली. इसके बाद चार बार में कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपये अपने बताए हुए खातों में ट्रांसफर करा लिए.





इंस्पेक्टर बृजेश कुमार यादव ने बताया कि ​मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ट्रांजैक्शन चेन के जरिए पैसा किन खातों में गया, इसकी जांच की जा रही है. ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.





​साइबर सुरक्षा हेतु विशेष सलाह : इंस्पेक्टर बृजेश कुमार यादव ने बताया कि ​डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता. पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती. बैंक खाते, ओटीपी या अपनी पहचान से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी फोन पर किसी को न दें. यदि आप किसी भी संदिग्ध कॉल का शिकार होते हैं तो बिना देर किए तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या नजदीकी साइबर सेल में रिपोर्ट करें.