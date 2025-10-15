ETV Bharat / state

लखनऊ के रिटायर्ड कर्मी से 12 लाख की ठगी; फोन कर साइबर ठग बोले- पाकिस्तान से आपके खाते में टेरर फंडिंग हुई है

लखनऊ : साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी से 12 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली. जालसाजों ने ऑपरेशन सिंदूर में टेरर फंडिंग का भय दिखाकर कर्मी को अपने जाल में फंसाया. ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर कर्मी पर धौंस जमाया. इसके बाद रिटायर्ड कर्मी ने 5 दिनों के अंदर ही अपनी पूरी जमा-पूंजी अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दिलकुशा बगला बाजार के सालेह नगर निवासी एक रिटायर्ड कर्मचारी नरेंद्र कुमार मौर्या (65) ने बताया कि 30 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल की. कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान यह पता चला है कि पाकिस्तान से उनके बैंक अकाउंट में रुपये आए हैं. लिहाजा जांच के लिए अकाउंट की पूरी जानकारी चाहिए.

ठगों ने कर्मी की बहू को भी डराया : रिटायर्ड कर्मी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान युद्ध और टेरर फंडिंग का नाम सुनकर वह घबरा गए. उन्होंने यह बात अपनी बहू कामिनी देवी को बताई. जब बहू ने कॉलर से बात की तो उसने उसका वाट्सएप नंबर मांगा. इसके बाद प्रेम कुमार गौतम के नाम का वीडियो कॉल आया. वह धमकी देने लगा. ठग ने सरकारी कार्रवाई और बैंक खाते फ्रीज होने की धमकी देकर बहू को भी डरा दिया. ठग ने धमकी देकर बैंक डिटेल्स और जमा धनराशि की जानकारी ले ली.