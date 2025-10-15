ETV Bharat / state

लखनऊ के रिटायर्ड कर्मी से 12 लाख की ठगी; फोन कर साइबर ठग बोले- पाकिस्तान से आपके खाते में टेरर फंडिंग हुई है

खौफ में आकर रिटायर्ड कर्मी ने 5 दिन के अंदर जालसाजों के खाते में ट्रांसफर कर दिए रुपये, पुलिस कर रही जांच.

पुलिस कर रही जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:29 PM IST

लखनऊ : साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी से 12 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली. जालसाजों ने ऑपरेशन सिंदूर में टेरर फंडिंग का भय दिखाकर कर्मी को अपने जाल में फंसाया. ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर कर्मी पर धौंस जमाया. इसके बाद रिटायर्ड कर्मी ने 5 दिनों के अंदर ही अपनी पूरी जमा-पूंजी अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दिलकुशा बगला बाजार के सालेह नगर निवासी एक रिटायर्ड कर्मचारी नरेंद्र कुमार मौर्या (65) ने बताया कि 30 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल की. कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान यह पता चला है कि पाकिस्तान से उनके बैंक अकाउंट में रुपये आए हैं. लिहाजा जांच के लिए अकाउंट की पूरी जानकारी चाहिए.

ठगों ने कर्मी की बहू को भी डराया : रिटायर्ड कर्मी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान युद्ध और टेरर फंडिंग का नाम सुनकर वह घबरा गए. उन्होंने यह बात अपनी बहू कामिनी देवी को बताई. जब बहू ने कॉलर से बात की तो उसने उसका वाट्सएप नंबर मांगा. इसके बाद प्रेम कुमार गौतम के नाम का वीडियो कॉल आया. वह धमकी देने लगा. ठग ने सरकारी कार्रवाई और बैंक खाते फ्रीज होने की धमकी देकर बहू को भी डरा दिया. ठग ने धमकी देकर बैंक डिटेल्स और जमा धनराशि की जानकारी ले ली.

जांच के नाम खातों में मंगाए रुपये : इसके बाद रुपयों की जांच के नाम पर 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 5 दिनों में अलग-अलग खातों में कुल 12,05,000 रुपये जमा करा लिए. डर के कारण बुजुर्ग ने यह जानकारी किसी को नहीं दी. कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपने बेटे को पूरी घटना बताई तब बेटे ने पोस्ट ऑफिस और बैंक से संपर्क किया. इसके बाद घटना की सच्चाई सामने आ सकी.

ठग भेज रहे धमकी भरे मैसेज : इंस्पेक्टर साइबर थाना बृजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पैसे को फ्रीज कराने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही ट्रांजेक्शन चेन को भी देखा जा रहा है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके. वहीं पीड़ित का कहना है कि ठग अभी भी उनकी बहू के फोन नंबर और वाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं.

