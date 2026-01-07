ETV Bharat / state

लखनऊ के नामी रेस्टोरेंट में कर्मचारी का संदिग्ध हाल में शव मिला; हरदोई का रहने वाला था युवक

लखनऊ: राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र के विकल्प खंड 2 स्थित बर्दिया रेस्टोरेंट में कर्मचारी का संदिग्ध हाल में शव मिला है. रेस्टोरेंट के बाथरूम में युवक का शव बेडशीट से लटका पाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की.

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी की पहचान शिवम सिंह (27) पुत्र करुणेश सिंह निवासी हरदोई के तौर पर हुई है. वह, दीपावली के समय से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था. बुधवार सुबह काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो कर्मचारियों को शक हुआ.

रेस्टोरेंट में साथ रहने वाले कर्मचारी अर्जुन यादव और अभिनव यादव को अनहोनी का शक हुआ. दरवाजा तोड़े जाने पर अंदर शिवम का शव फंदे से लटका पाया गया. इसके बाद सूचना चिनहट पुलिस को दी गई.

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया ​पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर लोहिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. मृतक के परिवार को हरदोई में सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता चलने की उम्मीद है.