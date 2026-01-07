लखनऊ के नामी रेस्टोरेंट में कर्मचारी का संदिग्ध हाल में शव मिला; हरदोई का रहने वाला था युवक
लखनऊ: राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र के विकल्प खंड 2 स्थित बर्दिया रेस्टोरेंट में कर्मचारी का संदिग्ध हाल में शव मिला है. रेस्टोरेंट के बाथरूम में युवक का शव बेडशीट से लटका पाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की.
इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी की पहचान शिवम सिंह (27) पुत्र करुणेश सिंह निवासी हरदोई के तौर पर हुई है. वह, दीपावली के समय से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था. बुधवार सुबह काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो कर्मचारियों को शक हुआ.
रेस्टोरेंट में साथ रहने वाले कर्मचारी अर्जुन यादव और अभिनव यादव को अनहोनी का शक हुआ. दरवाजा तोड़े जाने पर अंदर शिवम का शव फंदे से लटका पाया गया. इसके बाद सूचना चिनहट पुलिस को दी गई.
इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर लोहिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. मृतक के परिवार को हरदोई में सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता चलने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में साथ रहने वाले सहकर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि शिवम पिछले कुछ दिनों से किसी मानसिक तनाव में तो नहीं था?
पीएम रिपोर्ट का इंतजार: इंस्पेक्टर चिनहट ने बताया कि मृतक मूलरुप से हरदोई जिले के दुलार नगर चमन भरवा का रहने वाला था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई और साक्ष्य भी जुटाए हैं. पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है
