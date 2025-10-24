लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध; इंगुदी का तेल मधुमेह रोगियों के घाव के लिए रामबाण, ये खूबियां भी जानें
लखनऊ विश्वविद्यालय के फार्माकोग्नोसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक कुमार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिल कर किए शोध के बाद दावा किया.
लखनऊ : साबुन या डिटरजेंट के चलन में आने से पहले इंगुदी के बीजों से कपड़ों के जिद्दी दाग धुले जाते थे. इंगुदी को हिंगणबेट, हिंगोणा और हिंगोट जैसे कई नामों से जाना जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम बालनाइटिस एजिप्टियाका (Balanites aegyptiaca) है. लखनऊ विश्वविद्यालय के फार्माकोग्नोसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक कुमार ने कई वर्षों के शोध के बाद कई चौंकाने वाला तथ्य सामने रखे हैं. प्रोफेसर अभिषेक कुमार का दावा है कि इंगुदी का तेल मधुमेह रोगियों के घाव के लिए रामबाण साबित हो सकता है. डॉ. अभिषेक कुमार का अध्ययन नेशनल एकेडमी ऑफ साईंसेज शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.
प्रोफेसर अभिषेक कुमार के मुताबिक उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले इंगुदी के फलों के बीज का तेल चमत्कारिक प्रभाव से भऱपूर है. आयुर्वेद और संस्कृत साहित्य में वर्णित बालनाइटिस एजिप्टियाका (इंगुदी) के तेल का उपयोग मनुष्य और पशु दोनों में घाव भरने के लिए किया जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बालनाइटिस एजिप्टियाका (इंगुदी) के पेड़ की छाल पर शोध किया गया है. शोध में इगुंदी के फलों और बीजों पर गहन अध्ययन किया गया.
प्रोफेसर अभिषेक कुमार का दावा है कि आमतौर पर मधुमेह रोगियों के घाव ठीक होने में सामान्य व्यक्ति की तुलना में तीन से चार गुना वक्त लगता है, लेकिन इंगुदी के तेल के स्थानिक (टॉपिकल) प्रयोग से घाव शीघ्र भरते हैं. इस प्रभाव की पुष्टि हिस्टोपैथोलॉजिकल (ऊतक-रचना संबंधी) परिवर्तनों से हुई, जो उपचार स्थल पर उपचार के दौरान देखे गए. फाइटोकेमिकल विश्लेषण के दौरान इस तेल से डियोस्जेनिन, कैफ़िक एसिड, स्टिगमास्टरॉल व फैटी एसिड्स जैसे सक्रिय घटक प्राप्त हुए, जो इसकी घाव भरने की क्षमता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं.
आयुर्वेद में चर्चा : प्रोफेसर अभिषेक कुमार के अनुसार आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित इंगुदी के फाइटोकेमिकल मूल्यांकन, मेटाबोलोमिक्स चरित्रण, नैदानिक व हिस्टोपैथोलॉजिकल का विश्लेषण किया गया है. निष्कर्ष निकाला गया कि पुराने जख्म भरने की क्षमता इनके फाइटोकैमिकल्स तथा सल्फर और चांदी जैसे तत्वों की उपस्थिति के कारण है. इंगुदी का पेड़ उत्तर भारत में खास तौर से यूपी के झांसी, कानपुर देहात, मिर्जापुर और लखीमपुर खीरी में खूब पाया जाता है.
